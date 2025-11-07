Mesačné náklady majú len 300 eur: Dali výpoveď v práci a presťahovali sa do karavanu. Mladý pár žije mimo elektrickej siete

Foto: Screen Instagram (@libby_ramsden)

Klaudia Oselská
Vstávajú pred východom slnka, starajú sa o zvieratá, vyrábajú med a mydlo.

Viete si predstaviť, že by ste žili bez elektriny či internetu? Pre mladý pár z Veľkej Británie je to realita, ktorú si zvolili dobrovoľne. Opustili komfort moderného sveta a vymenili ho za jednoduchý život v karavane. Žiadne účty, žiadne zmluvy, len sloboda.

Libby (25) a Ollie (26) sa rozhodli zmeniť svoj život od základov. Dali výpoveď v práci a presťahovali sa do karavanu. Dnes žijú mimo elektrickej siete, bez internetu či televízora a ich mesačné výdavky nepresahujú 300 eur, píše web Metro.

Žijú mimo elektrickej siete

Ešte pred dvoma rokmi viedli úplne bežný život, chodili do práce, platili nájom, no snívali o slobode. Libby pracovala ako laborantka a Ollie ako farmár a traktorový mechanik, navyše si spoločne privyrábali predajom medu a mydiel z kozieho mlieka, no ich sen o vlastnom podnikaní sa zdal ako nedosiahnuteľný, až kým neurobili radikálnu zmenu.

„Chceli sme žiť jednoduchšie, nezávisle a hlavne podľa vlastných pravidiel,“ prezradila Libby. Keď im Ollieho otec ponúkol pozemok na prenájom, kde by mohli zaparkovať svoj karavan, nezaváhali ani na malú chvíľu. Za svoj dom na kolesách zaplatili niečo málo cez 12-tisíc eur a od septembra 2023 žijú mimo elektrickej siete.

Elektrinu im dodáva traktorový generátor, dažďovú vodu zachytávajú zo strechy, majú však sprchu aj splachovací záchod, kúria v kachliach na drevo. Ich mesačné náklady sú tak len okolo 300 eur, čo je približne štvrtina bežných životných nákladov v ich regióne. „Najlepšie na tom je, že sa nemusíme na nikoho spoliehať. Nemáme zmluvy, účty ani záväzky. Sme úplne slobodní,“ dodala Libby.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Herd & Hive Ltd (@herdandhiveltd)

Takto vyzerá ich bežný deň

Každé ráno vstávajú ešte pred východom slnka, potom podoja kozy, nakŕmia ovce a postarajú sa o päť zachránených oslíkov. Deň trávia výrobou mydla, spracovaním medu a prácou na svojej malej farme. Večer zapália oheň, zapnú generátor na hodinu či dve, aby sa mohli osprchovať, uvariť si večeru a nabiť si telefóny a následne si už len vychutnávajú ticho. „Kým väčšina ľudí pozerá večer televíziu, my sa rozprávame alebo si čítame,“ opísala Libby.

Samozrejme, život mimo siete nie je vždy idylický. Zima býva tvrdá, navyše karavan stojí na veternom kopci. No aj napriek tomu je pre mladý pár tento spôsob života oslobodzujúci. „Už si nevieme predstaviť, že by sme sa vrátili k životu v dome s účtami a hypotékou. Toto je náš spôsob, ako žiť naplno,“ povedala Libby na záver.

