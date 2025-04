Menej, ale kvalitne: Koľko priateľov skutočne potrebujeme? Toto sú výsledky prieskumu naprieč vekovými kategóriami

Pre niekoho sú to pravidelné stretnutia na káve, pre iného dlhé telefonáty či každodenné posielanie si vtipných videí na sociálnych sieťach. Každá generácia ho vníma trochu inak – Generácia Z je síce neustále online, no stále túži po autentických vzťahoch, Mileniáli balansujú medzi prácou a osobným životom, zatiaľ čo staršie generácie si cenia dlhoročné stabilné väzby.

Koľko priateľov je tak akurát?

Menej, ale kvalitne – to je heslo, ktorým sa riadi väčšina Slovákov. Ukázal to reprezentatívny prieskum značky Coca-Cola, ktorý realizovala agentúra IPSOS na vzorke 1040 respondentov. Bez ohľadu na vek, 56 % Slovákov uviedlo, že majú 2 – 3 blízkych priateľov. Mladší si ich najčastejšie našli v škole, starší sa viac zoznamujú vo svojom susedstve či v práci. To naznačuje, že hoci máme sociálne siete plné kontaktov, v realite máme skutočne blízkych vzťahov iba zopár – a práve tie si najviac chránime.

Každý človek vníma pomenovanie „blízky priateľ“ trochu inak. Prieskum Coca-Cola však ukázal, že pre väčšinu obyvateľov Slovenska sú to ľudia, ktorí ich podporujú v ťažkých chvíľach. Ceníme si na nich vzájomnú dôveru, schopnosť dobre sa porozprávať, ale aj to, že nás berú takých, akými naozaj sme. Prieskum ukázal, že s pribúdajúcim vekom rastie aj pocit emocionálneho naplnenia z blízkych vzťahov.

Digitálne priateľstvá vs. osobné stretnutia

Prvou generáciou, ktorá vyrastala v online svete je generácia Z. Neznamená to však, že netúži po autentických vzťahoch. Práve naopak, súčasní mladí ľudia hľadajú rovnováhu medzi digitálnou a osobnou blízkosťou. Online a offline svet sa u nich často prelínajú – aj pri spoločných večeroch scrollujú na mobile, zdieľajú vtipné videá a prepájajú digitálny obsah s reálnou interakciou.

Generácia Z venuje svojim priateľom viac času než ktorákoľvek iná veková skupina. Až 88 % mladých komunikuje s blízkymi priateľmi aspoň raz týždenne, pričom 48 % sa s nimi minimálne raz za týždeň aj stretáva osobne. Starší respondenti (nad 55 rokov) sa stretávajú osobne o niečo častejšie (50 %), no ich telefonická či online komunikácia je menej intenzívna. Keď príde na miesta stretávania, GenZ preferuje kaviarne, reštaurácie a bary, zatiaľ čo staršie generácie sa radšej stretávajú v pohodlí domova.

Blízke vzťahy sa prehlbujú spoločnými zážitkami

V dnešnej dobe sú chvíle s blízkymi priateľmi jednými z mála momentov, kedy môžeme byť úplne sami sebou – bez pretvárky, filtrov či tlaku z očakávaní. Najmä pre Generáciu Z je kľúčové, aby ich priateľstvá boli úprimné, postavené na dôvere a akceptovaní bez masky dokonalosti.

„Priateľstvo je vzťah, bez ktorého si len ťažko vieme predstaviť naplnený život. Dáva nám pocit porozumenia, prijatia a radosti zo spoločných momentov. Zároveň si vďaka nemu budujeme širšie sociálne prepojenia, spoločenstvá a pocit spolupatričnosti. Pravidelný kontakt, spoločné zážitky a úprimná pozornosť sú tým, čo ich robí pevným a trvácnym. Budovanie priateľstiev stojí aj na drobných gestách či výmene láskavostí, času či energie, ale aj drobných darčekoch, ktoré upevňujú vzájomnú blízkosť. Tieto malé, ale významné prejavy pozornosti ukazujú, že nám na druhých záleží,“ vysvetľuje sociológ Roman Džambazovič.

Túto myšlienku podporuje aj nová kampaň Share a Coca-Cola – limitovaná edícia plechoviek a fliaš prináša krstné mená, ale aj názvy ako Kámo, Bro, Love a Slay, aby pripomenula dôležitosť priateľstiev a spoločných momentov. V čase, keď môžu online interakcie pôsobiť prchavo, je zdieľanie fľaše Coca-Cola hmatateľným spôsobom, ako dať najavo, že vám na niekom záleží.

Coca-Cola oslavuje priateľstvo

Takmer polovica respondentov Coca-Cola prieskumu naprieč všetkými vekovými kategóriami by sa so svojimi blízkymi priateľmi rada stretávala častejšie. Hoci nám v tom najčastejšie bráni práca, škola alebo vzdialenosť, možno by sme si na seba mohli skúsiť nájsť viac času. Stačí krátke stretnutie, spoločný obed, návšteva kina alebo posedenie pri obľúbenom nápoji. Pretože v konečnom dôsledku nezáleží na tom, kde a ako – dôležité je, že budeme spolu.

„V dnešnom digitálnom svete je dôležité oslavovať jedinečné priateľstvá. Limitovaná edícia Coca-Cola nám má pripomínať, že spomienky vznikajú, keď sa stretávame a prežívame spontánne momenty smiechu, príbehov a úprimného spojenia,“ dodáva Veronika Němcová, riaditeľka komunikácie a spoločenskej zodpovednosti Coca-Cola pre ČR a SR.

Personalizované fľaše a plechovky Coca-Cola, s ktorými môžete potešiť svojich priateľov, sú dostupné v obchodoch na Slovensku do ich vypredania.

Viac sa o limitovanej kolekcii dočítate tu.