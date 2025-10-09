Medzi Izraelom a Hamasom začalo platiť prímerie: Pre obe strany to znamená túto vec

Roland Brožkovič
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Ide o neformálnu dohodu medzi oboma stranami.

Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti vo štvrtok o 11.00 h SELČ. Ide o neformálnu dohodu medzi oboma stranami ešte predtým, než oficiálne podpíšu príslušné dokumenty. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na denník The Jerusalem Post a agentúru Reuters.

Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua podľa egyptskej televízie al-Káhira potvrdila, že izraelská armáda už zastavila útočné operácie v Pásme Gazy. V priebehu nasledujúcich 72 hodín majú byť podľa The Jerusalem Post naraz vydaní Izraelu všetci rukojemníci držaní v Gaze – živí aj mŕtvi. Vznikne spoločná izraelsko-americko-katarsko-egyptská pracovná skupina na lokalizáciu tiel rukojemníkov, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.

Väčšina rukojemníkov je po smrti

Izraelský zdroj citovaný agentúrou Reuters uviedol, že všetkých 20 žijúcich rukojemníkov bude prepustených v nedeľu alebo pondelok. Podľa Izraela je ďalších 28 rukojemníkov po smrti. V rámci prvej fázy prímeria sa izraelské jednotky majú stiahnuť na dohodnutú líniu, oznámil v noci americký prezident Donald Trump.

Hamas potvrdil, že na plán pristúpil a umožní úplné stiahnutie sa izraelských jednotiek, prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a realizáciu výmeny rukojemníkov za Palestínčanov väznených v Izraeli. Izraelský bezpečnostný kabinet by mal o pláne rokovať o 16.00 h SELČ a vládny kabinet o hodinu neskôr, vyplýva z oznámenia úradu izraelskej vlády. Následne by malo prímerie už aj oficiálne platiť.

