Matky by si prilepšili o stovky eur: Hlas chce, aby im štát odpustil daň z príjmu, netýka sa to však každej

Strana Hlas-SD chce ešte v tomto volebnom období prísť s návrhom, aby mali pracujúce matky odpustenú daň z príjmu. Opatrenie by sa malo najprv týkať žien so štyrmi a viac deťmi, neskôr aj ostatných. Po stretnutí so zástupkyňami Únie žien Slovenska v Banskej Bystrici o tom informoval predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Ako uviedol, úcta k ženám nesmie byť len symbolická. „Sme presvedčení, že rešpekt voči ženám musí byť viditeľný aj v konkrétnych opatreniach štátu,“ podotkol Šutaj Eštok a zároveň pripomenul, že práve preto presadili v minulom období viaceré opatrenia zlepšujúce postavenie žien na Slovensku. Postupné odpustenie dani z príjmov pre pracujúce matky by sa mohlo najprv podľa jeho slov týkať pracujúcich žien so štyrmi a viac deťmi, neskôr by toto opatrenie chceli rozšíriť aj na ženy s menej deťmi.
Opatrenie má podľa Hlasu podporiť ženy aj demografiu
„Myslím, že je to spôsob, ako štát môže jasne ukázať, že si váži prácu žien, matiek a chce ju podporiť aj reálnymi opatreniami,“ poznamenal Šutaj Eštok s tým, že zároveň je to opatrenie zamerané na podporu demografie.
Podpredseda strany a minister práce Erik Tomáš v tejto súvislosti uviedol, že tento návrh po vzore Maďarska síce nie je v programovom vyhlásení vlády, no chcú o ňom diskutovať s koaličnými partnermi. Strana už má podľa jeho slov aj vypočítané prípadné dosahy na štátny rozpočet v prípade, žeby toto pravidlo platilo pre rodiny so štyrmi deťmi.
Minister práce tiež dodal, že v uplynulom období bolo prijatých viacero opatrení, ktoré majú zlepšiť život ženám. Ide napríklad o odstránenie dlhoročnej diskriminácie matiek pri dôchodkoch či finančnú pomoc jednorodičovským domácnostiam, o ktorú je podľa jeho slov veľký záujem. Pripomenul tiež, že v apríli sa bude definitívne hlasovať o zákone o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu.
