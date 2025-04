Matej Drlička: Kultúra sa musí vyjadrovať k politike. Myslieť si, že je apolitická, je nepochopenie umenia

Bol utorok ráno 6. augusta 2024, keď sa za dverami generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) mali objaviť dvaja stokiloví muži a úradníčka z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR), aby mu doručili odvolací dekrét. Matej Drlička pritom len krátko predtým získal vo Francúzsku prestížne ocenenie, ktorého držiteľmi sú aj Václav Havel, Paulo Coelho či Meryl Streep. Deň nato, 7. augusta, šéfka rezortu Martina Šimkovičová odvolala generálnu riaditeľku Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandru Kusú.

Dodnes mu nikto nevysvetlil skutočné dôvody jeho odvolania. Slová ministerky o tom, že je politicky angažovaný, označil za nezmysel. „Ja som občiansky aktívny. Šimkovičová cítila, že som príliš hlasný kritik ich politiky, tak ma dala dole,“ hovorí Matej Drlička v rozhovore pre interez. Ten sa uskutočnil priamo pred budovou rezortu, a to na ukončení štafetového protestu za SNG.

Aj keď si myslí, že šéfka kultúry neodstúpi, kým za ňou stojí premiér, protesty a štrajky podľa neho majú zmysel. Vládna koalícia, a predovšetkým ministerka Šimkovičová, podľa neho hecujú národ proti kultúre a ľuďom, ktorí v nej pracujú. Preto je dôležité vysvetľovať najmä voličom koaličných strán, o čo ide.

V rozhovore opisuje ekonomické problémy národného divadla a hovorí aj o tom, ako vníma poverenú generálnu riaditeľku SND Zuzanu Ťapákovú. Vysvetľuje, prečo sa podľa jeho názoru kultúra musí vyjadrovať k politike a odôvodňuje aj svoje rozhodnutie neprijať ponuku stať sa ministrom kultúry.

„Svoju funkciu vykonáva tak, ako všetko – elegantne. Elegantne chodí o desiatej do práce, odchádza o 13. Nechodí na porady, nezaujíma sa o ekonomické problémy, nad všetkým mávne rukou, problémy deleguje na svojich podriadených,“ hovorí Drlička o Ťapákovej.

Prečo ste sa rozhodli prísť na štafetový protest pred ministerstvo kultúry?

Ja chodím na väčšinu protestov, obzvlášť na tie, ktoré sa týkajú kultúry. Som pomerne dobre informovaný o tom, čo sa deje v národnom divadle a aj v iných inštitúciách, takže sem nepotrebujem chodiť, aby som sa niečo naučil. No pre tých, ktorí to nevedia, to môže byť dobrá skúsenosť. Príhovory sú obsažné, nie sú to emotívne drísty. Vysvetľujú, ako sa inštitúcie rozkladajú zvnútra.

Je situácia v kultúre kritická?

To čo robí ministerstvo, aj celá vládna koalícia, je, že hecujú ľudí proti kultúre. Je šokujúce, že samotná ministerka obracia národ proti ľuďom, ktorí v kultúre pracujú.

Ona je úplne osamotená, je ako sám vojak v poli. Okolo nej sú možno len nejakí prisluhovačí, hŕstka ľudí, ktorí sú pri nej len pre nejaké benefity. Martina Šimkovičová nemá záujem o rozvoj kultúry.

Majú protesty a štrajky podľa vás zmysel, ak ministerka odmieta dialóg v akejkoľvek forme?

Ja si uvedomujem, že štát neporazíme. Som si vedomý toho, že pokiaľ za ministerkou stojí premiér Robert Fico, neodstúpi. To ale neznamená, že máme byť ticho. Myslím si, že by sme mali pokojne a trpezlivo vysvetľovať ich voličom, pretože voličom demokratických strán to nie je potrebné hovoriť, čo robia.

Treba im povedať, že ich dane sú spreneverované, rozkrádané, alebo len zle zriaďované. V tých inštitúciách sa zle hospodári.

A pokiaľ to bude možné, ja budem protesty podporovať a naďalej slobodne hovoriť, čo sa deje.

V posledných dňoch sa hovorilo o tom, že SNG nemá financie na platenie účtov. Podobné náznaky sa v minulosti objavili aj ohľadom spravovania SND. Čo sa stane, ak kľúčové kultúrne inštitúcie zostanú bez peňazí?

