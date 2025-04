Šimkovičovej nová organizácia vzbudzuje otázky: Má zasahovať do SNG a SND, nie je jasné, odkiaľ vzala financie

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala v lete 2024 rozpustili Inštitút kultúrnej politiky. Neskôr z rezortu prepustili asi 30 zamestnancov. Dôvodom mali byť reorganizačné zmeny súvisiace s konsolidáciou. O šesť mesiacov neskôr šéfka kultúry zriadila novú organizáciu, Správu rezortných zariadení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorej odklepla na rok 2025 milióny eur. Odkiaľ pochádzajú financie vyčlenené na chod tejto novej inštitúcie, nie je jasné.

Jednou z činností, ktoré má Správa rezortných zariadení MK SR vykonať, je komplexná realizácia štátnych centrálnych depozitárov na východnom, strednom a západnom Slovensku.

Ako pre interez uviedla organizácia Transparency International Slovensko, kontrakt pôsobí zmätočne až netransparentne. To, ako bude organizácia fungovať, z neho nie je úplne zrejmé a vzbudzuje obavy.

Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vznikla na základe podpisu zriaďovacej listiny ministerkou Šimkovičovou. Jej úlohou je napríklad vytvorenie centrálnych depozitárov, spolupráca pri budovaní Múzea národného obrodenia, spolupracovať a podporovať Slovenské národné múzeum a Slovenskú národnú galériu pri reinštalácii vybraných expozícií, alebo spolupracovať na projekte rekonštrukcie historickej budovy Slovenského národného divadla.

Podľa kontraktu, ktorý bol zverejnený v Centrálnom registri zmlúv, bol limit výdavkov stanovený na takmer 12 miliónov eur. Vybudovanie centrálnych depozitárov by pritom malo stáť asi 10 miliónov eur. Z dokumentu nie je zrejmé, odkiaľ budú peniaze čerpané a otázniky vyvoláva aj spolupráca s inštitúciami v gescii MK SR.

Činnosť organizácie

Nová organizácia (SRZ MK SR) vznikla 1. februára tohto roka ako samostatná príspevková organizácia. Sídli na Kollárovom námestí 10 v Bratislave. Podľa katastra má budova dvoch správcov, jedným je Umelecký súbor Lúčnica a druhým samotné Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Poverenou riaditeľkou organizácie je Aneta Büdi.



Foto: kataster.skgeodesy.sk

Ako nás rezort informoval už skôr prostredníctvom zaslania tlačovej správy, Správa rezortných zariadení MK SR sa ako „právnická osoba s celoslovenskou pôsobnosťou ustanovuje na účely zabezpečenia komplexnej údržby, ochrany a rozvoja nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a v správe rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu“.

Ministerstvo kultúry zverejnilo oficiálnu tlačovú správu na svojom webe až potom, ako o vzniku organizácie informovala Otvorená kultúra!

SRZ MK SR vznikla na základe podpisu zriaďovacej listiny ministerkou Šimkovičovou po konzultácii s Ministerstvom financií SR. Zriaďovacia listina organizácie zatiaľ nie je voľne dostupná. Interez požiadal MK SR o jej predloženie aj o zodpovedanie ďalších otázok. Do vydania článku sme stanovisko nedostali.

Ohľadom zapojenia rezortu financií do vzniku novej organizácie sme kontaktovali tlačové oddelenie. To uviedlo, že „v tomto prípade ide o formálnu vec (vyjadrenie formálneho súhlasu MF SR), ktorá je štandardná pri zriaďovaní alebo rušení subjektov patriacich pod jednotlivé rezorty a vyplýva zo zákona o rozpočtových pravidlách“.

Činnosť SRZ MK SR opisuje detailnejšie kontrakt v Centrálnom registri zmlúv

Investičná a rozvojová činnosť pre MK SR:

komplexná realizácia štátnych centrálnych depozitárov (východné, stredné, západné Slovensko);

spolupráca a podpora pri komplexnej realizácii Múzea slovenskej dediny Martin;

spolupráca pri budovaní Múzea národného obrodenia Bratislava;

spolupráca a podpora pri reinštalácii vybraných expozícií v gescii Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie;

spolupráca a podpora projektu komplexnej rekonštrukcie historickej budovy Slovenského národného divadla, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava;

návrh realizácie komplexnej pasportizácie a kategorizácie zbierkových predmetov v gescii Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie a Slovenskej národnej knižnice.

Správa nehnuteľností, centralizácia vybraných obslužných činností:

účelové zariadenie MK SR kaštieľ Budmerice;

účelové zariadenie MK SR Banská Štiavnica;

účelové zariadenie MK SR Biela 3, Bratislava;

objekt MK SR Hurbanove kasárne Bratislava;

objekt MK SR Námestie SNP 33, Bratislava;

objekt MK SR Jakubovo námestie, Bratislava;

objekt MK SR Konventná ulica, Bratislava;

podpora centrálneho vykonávania verejného obstarávania a plnenia centrálne obstaraných zmlúv v rezorte MK SR najmä pre: pohonné hmoty, bezpečnostné služby, energetické nosiče (plyn, elektrina, voda), zákonné revízie, kancelárske potreby, kancelársku techniku a upratovacie služby;

podpora a centralizácia poskytovania ubytovacích služieb v rezorte MK SR.

V rámci implementácie centralizácie vybraných obslužných činností zabezpečí organizácia úsporu v rozpočte rezortu MK SR za rok 2025 najmenej 1,25 % z celkových ročných výdavkov na centralizované služby.

Podpora kultúrno-spoločenského využívania majetku v správe rezortu a rezortných organizácií MK SR v zmysle zmluvy o spolupráci uzavretej s jednotlivými priamo riadenými organizáciami v rezorte MK SR, a to:

spolupráca s kultúrnymi inštitúciami (priamo riadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR) na zvyšovaní efektivity využitia, dostupnosti a atraktivity spravovaných nehnuteľností;

dohľad nad dodržiavaním podmienok užívania a využívania majetku spravovaného jednotlivými priamo riadenými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, stanovených zriaďovateľom.

V rámci metodickej činnosti:

metodické usmernenie v súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb zamestnancom rezortu MK SR a tretím osobám;

metodické usmernenia v súvislosti so správou nehnuteľností a vybranými obslužnými činnosťami;

metodické usmernenia v súvislosti s efektívnym nakladaním s verejnými zdrojmi.

Otázniky

Podľa článku II, odstavca 3 je jednou z úlohou SRZ MK SR „investičná a rozvojová činnosť“. Ako sa v kontrakte píše, náplňou práce je napríklad spolupráca a podpora pri reinštalácii vybraných expozícií v gescii Slovenského národného múzea (SNM) a Slovenskej národnej galérie (SNG) alebo aj spolupráca a podpora projektu komplexnej rekonštrukcie historickej budovy Slovenského národného divadla (SND).

Pod týmto odstavcom nasleduje: „Spolupráca a podpora partnerských organizácií zriaďovaných Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky sa realizuje na základe príslušnej zmluvy o spolupráci, ktorú organizácie bezodkladne po prijatí tohto kontraktu uzatvoria.“

Aktuálne je táto činnosť plne v rukách jednotlivých inštitúcií. V Centrálnom registri zmlúv sa zmluvy o spolupráci do vydania článku neobjavili. Podľa právnika Mareka Šmida z advokátskej kancelárie Grand Oak Legal by na základe vyššie uvedených odkazov mali byť zmluvy medzi SRZ MK SR a spomínanými inštitúciami uzatvorené čo najskôr.

Zdroje

Nová organizácia by mala v roku 2025 pracovať s takmer 12 miliónmi eur. Určuje to článok III o platobných podmienkach. „Príspevok zo štátneho rozpočtu na rok 2025 na plnenie činností (ďalej len „príspevok“) je v rámci bežných výdavkov stanovený v sume 1 700 505 eur a v rámci kapitálových výdavkov v sume 10 037 500 eur. Limit verejných výdavkov prijímateľa je na rok 2025 stanovený v sume 11 913 005 eur,“ píše sa v kontrakte.

Konkrétne činnosti a výdavky presnejšie približuje príloha číslo 2, ktorá mala byť vypracovaná a schválená 25. marca 2025, a teda takmer dva mesiace po vzniku organizácie.

Z prílohy je jasné, že na „Podporu investičnej a rozvojovej činnosti MK SR vo vybraných oblastiach“ by malo byť vydaných 11 461 285 eur zo štátneho rozpočtu.

Na „Správu nehnuteľností MK SR“ vyčlenili 145 020 eur zo štátneho rozpočtu. 91 700 eur zo štátneho rozpočtu bolo odložených na „Podporu centralizácie vykonávania verejného obstarávania v rezorte MK SR“.

Zvyšných 215-tisíc eur bolo vyčlenených na „Podporu centralizácie vybraných obslužných činností“. Z toho má ísť 40-tisíc eur zo štátneho rozpočtu, zvyšných 175-tisíc eur z tržieb a výnosov. Tie by mohli byť zabezpečené napríklad prenájmom nehnuteľností patriacich pod rezort, ktoré poskytovali, respektíve poskytujú ubytovacie služby.

Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania bolo na rok 2025 vyčlenených 461-tisíc eur. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí bude SRZ MK SR zamestnávať, počet zamestnancov ani externých spolupracovníkov nie je v kontrakte uvedený.

Plány a realizácie

Rozdelenie financií, podľa toho, ako to uvádza kontrakt, je na prvý pohľad zmätočné. I keď pracuje so sumou 11 913 005 eur, na komplexnú realizáciu štátnych centrálnych depozitárov na východnom, strednom a západnom Slovensku, ktorá by mala prebehnúť už v priebehu tohto roka, bolo vyčlenených 10-miliónov eur.

Zatiaľ nie sú známe bližšie informácie o tom, ako by mala centralizácia umeleckých diel a zbierok prebehnúť, kde by sa mali nachádzať, prípadne aké umelecké predmety by mali združovať, a síce, či pôjde o depozitáre pre zbierky v múzeách patriacich pod MK SR, alebo či sa počíta aj s múzeami spravovanými samosprávami.

Ďalšie výdavky:

Múzeum slovenskej dediny Martin – 850-tisíc eur;

Múzeum národného obrodenia Bratislava – 1 800 000 eur;

Reinštalácia SNM a SNG – 2 500 000 eur;

Projektová dokumentácia komplexnej rekonštrukcie historickej budovy Slovenského národného divadla 2 343 923 eur (rok 2025), 2 243 923 eur (rok 2026) a 500-tisíc eur (rok 2027);

Komplexná pasportizácia a kategorizácia zbierkových predmetov v gescii SNM, SNG a Slovenskej národnej knižnice – 200-tisíc eur.

Tieto výdavky za vyššie uvedené činnosti predstavujú 10 437 846 eur. Táto suma nesedí s vyššie uvedeným limitom v rámci kapitálových výdavkov v sume 10 037 500 eur, a to ani v prípade, ak pracujeme s financiami určenými na mzdy zamestnancov organizácie.

Ďalšie peniaze boli rozdelené pre zariadenia patriace pod ministerstvo kultúry:

Kaštieľ Budmerice – 400-tisíc eur

Účelové zariadenie MK SR Banská Štiavnica – 100-tisíc eur;

Účelové zariadenie MK SR Biela 3, Bratislava – 400-tisíc eur;

Objekt MK SR Hurbanove kasárne Bratislava – 800-tisíc eur;

Objekt MK SR Námestie SNP 33, Bratislava – 300-tisíc eur;

Objekt MK SR Jakubovo námestie, Bratislava – 550-tisíc eur;

Objekt MK SR na Konventnej ulici, Bratislava – 50-tisíc eur.

Celkovo ide o sumu 2 600 000 eur. Pod informáciou o prerozdelení financií stojí: „Spôsob riadenia výdavkov je súčasťou príslušnej zmluvy o spolupráci, ktorú prijímateľ bezodkladne uzatvorí s partnerskými organizáciami zriaďovanými MK SR.“

Jediná zmluva

V Centrálnom registri zmlúv sa doteraz objavil len jeden dokument, kde SRZ MK SR figuruje ako objednávateľ. Ide o Zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania s firmou SHM people management s. r. o. Firma má sídlo v Stupave a jej majiteľom je Dušan Hrnčiar, ktorý zároveň pôsobí ako partner v advokátskej kancelárii SHM Partners alebo ako spoločník v SWACCI consulting s. r. o.

Dohoda sa týka poskytovania služieb verejného obstarávania a podľa jej znenia si spoločnosť bude účtovať odmenu vo výške 80 eur bez DPH za každú začatú hodinu poskytovania služieb.

„Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo na odmenu vo výške 80,00 EUR (slovom osemdesiat eur) bez DPH za každú aj začatú hodinu poskytovania Služieb, ku ktorej bude účtovaná DPH v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,“ píše sa v zmluve. Spolupráca bola uzatvorená na 48 mesiacov.

Kto je poverená šéfka?

Poverenou generálnou riaditeľkou novej Šimkovičovej organizácie je Aneta Büdi. Tá od októbra minulého roka pôsobila ako projektová manažérka v SNM pod Antonom Bittnerom. Ako upozornila Nadácia Zastavme korupciu, Büdi v kultúre doteraz nikdy nepracovala.

Bola šéfkou Asociácie profesionálnych hokejových klubov a v roku 2011 pracovala ako marketingová manažérka v organizačnom výbore počas šampionátu v Košiciach.

Od júna 2012 figuruje v SPV ĽADOVO 3 ako konateľka. Ide o spoločnosť, ktorej spoluzakladateľom má byť Antonino Vadala, známy väzbami na kalábrijskú mafiu´Ndranghetu. Vadala podľa Obchodného registra aj dnes figuruje v ostatných sročkách SPV ĽADOVO.