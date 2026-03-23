Markizácky ženích odhalil, ako vyzerá podľa neho ideálna žena: Jeho vyvolená by mala mať 5 vlastností

Na tanečné výkony známych osobností v súťaži Let’s Dance sa bol pozrieť Adrián Chabada, známy aj ako „ženích“. Mladý muž, ktorý pôsobil v Dubaji a budoval si tam úspešnú kariéru, sa odhodlal pre radikálny krok a pustil sa do hľadania lásky v reality šou Ruža pre nevestu.
Pre Adriána nejde len o televíznu skúsenosť, ale o skutočnú životnú etapu, v ktorej sa rozhodol uprednostniť osobné hodnoty a vzťahy pred doterajším luxusným životom v zahraničí. Zatiaľ čo nedávno priznal, že po tom, čo uvidel epizódy reality šou, zmenil názor na dievčatá vo vile, tentoraz pre Topky vyšiel s pravdou von o tom, čo všetko by mala spĺňať jeho vyvolená.
Je preňho nová skúsenosť a výzva
Televízny ženích považuje účinkovanie v šou za novú skúsenosť v živote, ktorej bol otvorený. „Chcel som to skúsiť, bol som v životnej etape, keď som sa posledné roky skôr sústredil na kariéru v Dubaji a bol to dobrý timing,“ priznal otvorene Adrián, ktorý zatúžil po niečom novom vo svojom živote, no taktiež sa ozvalo aj jeho srdce po láske.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že nemal núdzu o nápadníčky a navyše v Dubaji, v meste kontrastov, je mnoho krásnych žien. Slovenskú náturu a to, odkiaľ pochádza, však nezaprie. Chcel spoznať Slovenky, čo v zahraničí nebolo možné. „Cítim, že ma to ťahá naspäť domov, a to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol skúsiť nájsť lásku takýmto spôsobom,“ dodal úprimne.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Hoci nie je isté, ako Ruža pre nevestu dopadne a či sa medzi účastníčkami nachádza tá pravá, ktorá nakoniec získa Adriánove srdce, ženích je tajomný a prezradil, že sa diváci majú na čo tešiť. „Myslím si, že to dopadlo naozaj výborne a som rád, že sa to divákom páči. Určite sa im bude páčiť aj to, ako tá šou pôjde ďalej,“ uviedol a dodal, že účinkovanie v šou považuje za výzvu.
Nahlásiť chybu v článku