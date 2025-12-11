Máme dobré správy: V tento deň sa vráti zima, môže aj nasnežiť. Črtá sa šanca na biele Vianoce

Ilustračná foto: TASR (Daniel Stehlík)

Nina Malovcová
Slovensko zažije ďalší mimoriadne teplý deň, no pred Vianocami sa môže všetko zmeniť.

Dnešné počasie bude pôsobiť presne opačne, než by sme od decembra čakali. Zima sa ani dnes neprihlási o slovo a namiesto jasnej mrazivej oblohy zažijeme skôr pochmúrny deň s množstvom hmiel a nízkej oblačnosti. Teplý vzduch prúdiaci od západu až juhozápadu bude naďalej držať teploty vysoko nad tým, čo by bolo pre toto obdobie normálne.

Ako upozorňuje portál iMeteo, súčasná situácia nemá s typickou zimnou atmosférou takmer nič spoločné a trend pretrvá aj v najbližších dňoch.

Sivý začiatok dňa, ktorý sa bude rozplývať len veľmi pomaly

Mnohé regióny sa dnes zobudia do hustej hmly, ktorá môže pretrvávať aj celé dopoludnie. Obloha zostane nízka, sivá a bez výrazných prejavov slnečného svetla. Atmosféra bude pôsobiť vlhko a chladne, aj keď teploty budú paradoxne dosť vysoké. Mrholenie, ktoré sa objaví najmä v nižších polohách, prinesie len veľmi malé množstvo zrážok.

Popoludní sa vzduch oteplí na úrovne, ktoré by sme v decembri čakali len výnimočne. Väčšina Slovenska zažije teploty okolo +5 až +6 °C, čo je aj na začiatok zimy výrazne veľa. Najteplejšie bude na západe, kde môžu teploty prekročiť +9 °C a miestami dosiahnuť až +10 °C.

Ilustračná foto: Unsplash

Takéto hodnoty patria skôr k začiatku apríla než k prvým zimným dňom. Napriek tomu, že oblačnosť bude prevládať, západná časť krajiny môže krátko popoludní alebo podvečer zaznamenať slabé pretrhnutie oblakov. Objaviť sa môžu jemné lúče zapadajúceho slnka, ktoré na chvíľu prinesú trochu svetla do inak monotónne sivého dňa.

Do konca týždňa sa charakter počasia nezmení, zima zostane v ústraní

Trend nadpriemerne teplého počasia bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Denné teploty zostanú vysoké, zatiaľ čo v noci môžu klesať k nule alebo mierne pod ňu. Ani to však nebude stačiť na to, aby sme pocítili skutočnú zimu.

Slovenské mestá budú dnes prežívať veľmi podobné počasie. Bratislavu čaká oblačný deň s teplotou okolo +8 °C, Košice hmla a približne +5 °C. Žilina aj Trenčín zažijú okolo +6 až +7 °C, zatiaľ čo Nitra, Trnava a Banská Bystrica môžu zaznamenať hodnoty až okolo +9 °C. Pod Tatrami sa môžu objaviť slabé prehánky pri teplotách okolo +6 °C, ale zima nedorazí ani tam.

Najbližšie dni môžu priniesť zmeny

Ďalšie analýzy od iMeteo naznačujú, že počasie bude naďalej ovplyvňovať rozsiahla oblasť vysokého tlaku. Do našej oblasti prúdi veľmi teplý vzduch, ktorý sa naplno prejavuje vo vyšších hladinách atmosféry. Náprotivkom je situácia v nížinách, kde dominuje hmla, nízka oblačnosť a chladnejší povrch vzduchu.

Počas najbližších dní sa očakáva, že do našej oblasti postúpi front, ktorý začne inverziu narušovať. Aj keď to povedie k prelínaniu vzduchových vrstiev a miernemu zlepšeniu viditeľnosti, na výrazné zjasnenie oblohy to stačiť nebude.

Denné teploty by sa počas druhej decembrovej dekády mali pohybovať medzi +1 a +8 °C, čo je aj na december stále veľmi teplé rozmedzie. Nad priemerné teploty sa môžu ku koncu decembrového obdobia prehĺbiť ešte viac, ak sa teplý vzduch naplno prejaví aj v nižších polohách. Dokonca nie je vylúčené ani krátkodobé slnečné počasie.

Zlom môže prísť tesne pred Vianocami, oplatí sa sledovať jeden dátum

Hoci začiatok mesiaca pôsobí, akoby zima ešte len hľadala cestu k Slovensku, predbežné výpočty naznačujú možný obrat. Numerické modely ECMWF aj GFS sa zhodujú na tom, že okolo 20. decembra môže dôjsť k výraznej zmene. Predpovede ukazujú, že do našej oblasti by sa mohol dostať chladnejší vzduch, ktorý by konečne narušil dlhodobý teplý trend.

Ilustračná foto: TASR (Daniel Stehlík)

Prvá vlna ochladenia má potenciál doraziť ešte pred Vianocami a priniesť snehové zrážky aj do nižších polôh. V niektorých regiónoch by tak mohla vzniknúť reálna šanca na biele Vianoce, čo je scenár, ktorý sa pri pohľade na súčasné počasie javí až neuveriteľne.

Podľa trendov by mala doraziť aj druhá vlna studeného vzduchu, tentoraz počas samotných vianočných dní. Ak sa tento vývoj potvrdí, záver decembra bude výrazne zimnejší než jeho začiatok a celé Slovensko tak môže čakať rýchla, aj keď oneskorená, zmena ročného obdobia.

