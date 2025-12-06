Mal vykašliavať a vracať krv: Policajt bil Čecha na ubytovni, ten útok vysielal naživo. Na incident reaguje aj polícia

K incidentu malo dôjsť 29. novembra v Slovenskej Ľupči v Banskobystrickom kraji.

Na kamere sa incident podarilo zachytiť samotnému Ardianovi Bobajovi, mužovi pôvodom z Albánska, ktorý má české občianstvo a ovláda český jazyk. Celý incident streamoval na sociálnej sieti TikTok a šokujúci záznam teraz koluje na ďalších sociálnych sieťach.

Správu priniesol portál SME, redakcii sa podarilo spojiť s Ardianom Bobajom telefonicky. Podľa slov portálu ide o možný prípad policajnej brutality, pri ktorom malo z pohľadu Bobaja dôjsť k napadnutiu, pri ktorom „schytal bitku, po ktorej vykašliaval a vracal krv“.

Video, ktoré šokovalo Slovensko

Policajtom malo chýbať viditeľné služobné číslo na uniforme. Na miesto mali doraziť po žiadosti oznamovateľky, ktorá chcela muža vyhodiť z ubytovne pre jeho neprispôsobivé, rušivé a agresívne správanie.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Denník SME (@denniksme)

Redaktorom portálu SME opísal Bobaj incident nasledovne: „Povedali mi, že som čierna mrdka, a že na Slovensku čierne mrdky nemajú radi.“ Dodal, že zvažuje, aký bude jeho ďalší postup. Trestné oznámenie nepodal, no zvažuje, že urobí aj to. Opustil Slovensko, pričom vysvetlil, že po incidente sa tu bojí zostať.

Po pridaní videa na sociálnu sieť Instagram sa začalo pod príspevkom hromadiť množstvo komentárov, väčšina z nich kritizuje policajtov a sympatizuje s Bobajom. „Dúfam že ich okamžite vyhodia zo zboru. Neakceptovateľné, aby sa takto správali,“ komentuje jeden používateľ. „To je tak, keď sa znížia nároky na vstup do zboru,“ pridáva svoj názor ďalší Slovák.

Incident prešetrí Úrad inšpekčnej služby

Polícia vo svojom stanovisku uviedla, že ich zalarmovala majiteľka domu. Oznamovateľku mal muž verbálne napádať, poškodzovať zariadenie izby a správať sa agresívne. Zo strany muža malo dôjsť aj k fyzickému útoku na otca oznamovateľky.

Prípadom sa už zaoberá aj Úrad inšpekčnej služby, informovali policajti z Banskobystrického kraja na svojom profile na sociálnej sieti Facebook.

Po príchode polície muž nereagoval na opakované výzvy policajtov, aby upustil od protiprávneho konania. Na policajtov mal verbálne útočiť a správať sa agresívne.

„Keďže jeho agresívne správanie sa stupňovalo, na opakované výzvy policajtov nereagoval, boli voči nemu použité donucovacie prostriedky. Keď sa muž upokojil, presunuli sa s ním spoločne s oznamovateľkou do prenajatej izby, kde rozrušená majiteľka v emotívne vypätej situácii poukázala na poškodený majetok, prázdne fľaše, plechovky od alkoholických nápojov, na čo muž reagoval opäť agresívnym správaním,“ opísali policajti.

Dodali, že zverejnené video na sociálnej sieti obsahuje subjektívny komentár a presný priebeh udalosti je teraz predmetom prešetrenia kontrolných orgánov.

„Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici nariadil v tejto veci kontrolu a prípadom za zaoberá aj Úrad inšpekčnej služby,“ dodali.

