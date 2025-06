Magda Vášáryová mala autonehodu. Opísala detaily desivého zážitku, pomáhali jej dvaja muži

Magda Vášáryová je vplyvná žena, ktorá aj vo veku 76 rokov naďalej ostáva aktívna. To sa jej vyplatilo aj za volantom, keď sa náhle ocitla v situácii, kedy rozhodovali sekundy a jej vodičské schopnosti. Našťastie, na mieste nebola sama a pomôcť sa jej rozhodli aj dvaja muži.

Slovenská politička a herečka Magda Vášáryová informovala o dopravnej nehode prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti. V príspevku vysvetlila, že sa jej vďaka pohotovej reakcii nič nestalo a navyše sa ukázalo, že na svete sú stále dobrí ľudia, keďže jej na pomoc hneď pribehli z iného auta.

Čo sa stalo?

Počas pondelkovej búrky a silného vetra podľa herečkiných slov na ceste medzi Turnou nad Bodvou a Soroškou zachytila kolesom hlavu mŕtvej lane, ktorú musel zraziť niekto pred ňou. Vďaka jej pohotovej reakcii a skúsenostiam za volantom sa jej, našťastie, nič nestalo. „Akurát si to odniesol podvozok pravého kolesa, ako som sa jej vyhýbala v kvapkách dažďa,“ priznala.

Auto za ňou hneď zastavilo a vystúpili dvaja muži ochotní pomôcť. „Usmiali sa široko na mňa, vliezli hlavami na moknúcej vozovke pod predné koleso, uvoľnený plast zaviazali vlastným remeňom z gatí a poslali ma do Bratislavy zase len s úsmevom. Zmohla som sa v daždi len na poďakovanie, na ktoré oni, noční hrdinovia, reagovali mávnutím ruky, akoby to na ceste robili každú noc,“ vysvetlila herečka, čo sa v danú noc dialo ďalej.

Mužom, ktorí jej pomohli, sa v príspevku ešte raz poďakovala a nazvala ich „pravými mužmi“, pričom ich prácu ocenili aj mechanici. „Profíci z autoservisu dnes ráno konštatovali, že ste to urobili tak senzačne, ako by to urobili oni. Váš remeň tam radšej nechali, aby som mohla ísť dnes večer do Prahy,“ prezradila Vášáryová.