Mačku uväznili v krabici bez jedla a vody na šesť dní a omylom poslali v balíku Amazonu. Neuveríte, ako to skončilo

Nočnou morou každého majiteľa zvieratka je, že sa stratí a niečo sa mu stane. Majitelia mačky prežívali naozaj peklo, keď zistili, že svojho štvornohého miláčika nechtiac zabalili do balíka, ktorý posielali Amazonu.

Ako informuje Business Insider, manželia z Utahu omylom poslali svoju mačku v zásielke od Amazonu. Nechtiac ju uväznili v krabici bez jedla a vody na šesť dní. Mačku menom Galena nakoniec našli v bezpečí a bez ujmy na zdraví v Kalifornii, informovala televízia KSL-TV.

Podľa portálu si majiteľka zvieraťa Carrie Clark všimla jej neprítomnosť 10. apríla. Netušila ale, že zviera je v škatuli. Spolu s priateľmi preto prehľadávala celé okolie miesta, kde býva. Vylepila dokonca aj plagáty s podobizňou svojho miláčika. Carrie priznáva, že úzkosť a strach boli neúnosné.

Napokon dostala majiteľka textovú správu s oznámením, že Galenin mikročip bol lokalizovaný a ešte v ten deň jej zavolal veterinár z Kalifornie. Carrie tomu spočiatku neverila a myslela si, že ide len o krutý kanadský žart. Utah a Kalifornia sú totiž vzdialené stovky kilometrov. Podľa slov veterinára sa mačka našla vo vratnom balíku Amazonu spolu s piatimi pármi pracovných topánok s oceľovou špičkou.

Manželia si vôbec nevšimli, kedy a ako sa mačka vôbec dostala do škatule. Po 6 dňoch bez vody a jedla ju napokon objavil jeden zo zamestnancov Amazonu a okamžite ju vzal k veterinárovi. Carrie a jej manžel ihneď nasadli do lietadla, aby si mohli domáceho miláčika vyzdvihnúť a odviezť domov. Napriek tomu, že trochu schudla a bola mierne dehydratovaná, jej krvné testy boli úplne v poriadku a bola celkom zdravá.

