Čoho by bol schopný váš pes? Forenzní odborníci vysvetľujú, čo by sa stalo, ak by ste zomreli v jeho prítomnosti

Mnoho ľudí si myslí, že psík je príliš verný a naviazaný na svojho majiteľa, aby bol schopný zožrať ho, ak by v jeho prítomnosti umrel. Prekvapí vás ale, že by toho bol schopný dokonca aj roztomilý labrador.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sú motivované jedlom

Odborníci podľa Mail Online zistili, že to, či vás pes v prípade, že zomriete v jeho prítomnosti, zje, závisí najmä od plemena. Platí ale, že je pravdepodobnejšie, že tak urobí váš pes ako mačka. Veľa ľudí si myslí, že mačky sú nezávislejšie, a tak by boli schopné svojho majiteľa zjesť skôr ako pes, no štúdie dokazujú opak.

Najpravdepodobnejšie je, že mŕtvolu zjedia veľké a stredne veľké psy. Stať sa to ale môže aj pri menších plemenách, ako je napríklad bígl. V publikovaných prípadoch boli medzi plemenami, ktoré jedli mŕtvoly, aj poľovnícke a pracovné psy. Dokonca aj priateľské milé labradory a zlaté retrievery by toho boli schopné, pretože sú obzvlášť motivované jedlom. Forenzná antropologička Carolyn Rando pre National Geographic uviedla, že psy dokonca môžu napáchať väčšie škody ako mačky.

To, či sa pes pustí do mŕtvoly, závisí aj od jeho správania, nielen od veľkosti. Ak je pes úzkostlivý a trpí separačnou úzkosťou, je pravdepodobnejšie, že začne mŕtvolu požierať skôr ako pokojnejší pes. Podľa Rando v podstate nie je možné zabezpečiť, aby sa váš pes nepustil do vašej mŕtvoly v prípade, ak zomriete v jeho prítomnosti. Pravdepodobnosť ale znižuje to, ak máte vybudované pevné sociálne siete. Ak o vás rodina dlhší čas nepočula, bolo by vhodné, keby sa o vás zaujímala a zistila, či ste v poriadku.

Psy sú menej vyberavé ako mačky

Britská polícia v roku 2015 vyšetrovala prípad, kedy žena zomrela na následky aneuryzmy. Žiaľ, napriek tomu, že bola nájdená na ďalší deň ráno, mala zjedenú časť tváre. Forenzné vyšetrovanie dokázalo, že sa do nej pustil jej pes. Dve mačky, ktoré taktiež mala, sa jej ale ani nedotkli. Rando dodáva, že zvieratá sa väčšinou púšťajú do mäkkých tkanív, ako sú pery a nos.

Majitelia mačiek majú možno skúsenosť s tým, že sa ich mačky pokúšajú prebudiť, napríklad jemným uhryznutím do tváre. To sa môže stať aj v prípade, ak majiteľ zomrie, mačka sa ho jednoducho snaží prebrať. Patológ Joseph Prahlow dodáva, že niekoľkokrát ročne sa stretáva s prípadmi, kedy pes zjedol časť tváre majiteľa, avšak nie mačky. Predpokladá sa, že je to tak preto, lebo psy sú v porovnaní s mačkami menej vyberavé, pokiaľ ide jedlo.

Pustili sa do majiteľa, aj keď mali jedlo

Psy sa k takémuto správaniu uchýlia aj v prípade, ak sa nevedia dostať k potrave a ak chcú prežiť, nemajú na výber. Boli zaznamenané prípady, kedy napríklad čivava začala pojedať svojho majiteľa, aby prežila. S nebohým pánom bola v doma dva týždne. V ďalšom z prípadov bol pes schopný takto prežiť sám v byte až mesiac.

V roku 2015 však štúdia, do ktorej bolo zapojených 63 psov, ukázala, že v štvrtine prípadov začal pes jesť telo majiteľa po menej ako jednom dni napriek tomu, že mal prístup k inej potrave, no tej sa nedotkol. Podľa forenzných patológov za to môže zrejme sčasti aj to, že keď majiteľ nereaguje a nepreberá sa, zviera môže spanikáriť.