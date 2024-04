Sú presvedčení, že bol v minulom živote človekom: Video psíka Graysona si pozrelo už 22 miliónov ľudí

Zvieratá nás občas svojím správaním dokážu šokovať. Možno máte občas pocit, že vám váš pes dokonale rozumie a chápe všetko, čo mu hovoríte. Ľudia sú ale presvedčení o tom, že psík, ktorý sa stal na TikToku celebritou, bol v minulom živote človekom.

Rád robí ľuďom spoločnosť pri stole

Ako informuje Mail Online, pes menom Grayson má vo zvyku robiť si pri stole pohodlie, aké sa u štvornohého miláčika len tak nevidí. Federica Finocchiaro zverejnila 25. marca video, na ktorom sedí so svojou mamou Domenicou a psom Graysonom pri stole. Video si získalo nemalú pozornosť a niet sa čo čudovať. Federica tvrdí, že Grayson je vždy rád, keď rodine môže robiť pri stole spoločnosť.

Federica sa pýta, či aj ďalší ľudia majú psa, ktorý s nimi sedí pri stole ako človek. Dodáva, že ho nikto nenúti, aby tak sedel. Jednoducho rád takto robí ľuďom spoločnosť. Grayson je údajne dokonca taký slušný, že sa nikdy ani nepokúša zjesť jedlo, ktoré je práve na stole. A to dokonca ani vtedy, keď sedel s rodinou pri štedrovečernom stole.

Je vôbec naozaj psom?

Federice sa s Graysonom podarilo nahrať už niekoľko videí, pričom jedno z najpopulárnejších si pozrelo už viac ako 22 miliónov používateľov TikToku. Grayson však debutoval na Instagrame ešte koncom roka 2018, keď mal len osem týždňov.

Niektorí sa pýtajú, či Grayson je vôbec skutočný pes, keď jeho obľúbenou aktivitou je sedenie pri stole. V reakcii na to Federica natočila video, v ktorom ukazuje, ako Grayson robí bežné psie aktivity. S dodatkom, že je možné, že by aj tak radšej čítal knihu. Ľudia v komentároch pod videami poukazujú na to, že sa psík dokonca vždy pozerá do kamery. Podľa niektorých to bol v minulom živote človek a jednoznačne to bol (a aj v psej podobe stále je) džentlmen.