Má na svedomí zločiny proti ľudskosti počas protestov, ktoré viedli k jej zosadeniu: Bangladéšsku expremiérku odsúdili na trest smrti

Osobitný tribunál v Bangladéši v pondelok odsúdil zosadenú premiérku Hasínu Vadžídovú na trest smrti za zločiny proti ľudskosti v súvislosti so zásahmi bezpečnostných zložiek počas hromadných protestov v roku 2024.
TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.
Tribunál oznámil rozsudok nad bývalou premiérkou
Tribunál podľa sudcu Golama Mortuza Mozumdera uznal expremiérku vinnú v troch bodov obžaloby vrátane „podnecovania k násiliu, rozkazu zabíjať a nečinnosti voči násiliu“. „Rozhodli sme sa jej uložiť len jeden trest a to trest smrti,“ povedal.
Strana zosadenej predsedníčky vlády Liga Áwámí vyzvala na protest proti verdiktu celonárodný štrajk. Vadžídová žije v exile v Indii a na pojednávaní sa nezúčastnila. Podľa nej ide o vykonštruovaný proces a odsúdila tiež vymenovanie štátom určeného právnika, ktorý ju v procese zastupoval. Po vynesení rozsudku označila verdikt za politicky motivovaný.
Ďalší vysokí predstavitelia dostali tresty
Stanica al-Džazíra informuje, že tribunál odsúdil na trest smrti aj bývalého ministra vnútra Ásáduzzámána Chána, taktiež za zločiny proti ľudskosti. Bývalého policajného šéfa Čoudhurího Abdulláha al-Mamúna odsúdil iba na päť rokov väzenia, keďže „poskytol hmotné dôkazy tribunálu na prijatie správneho rozhodnutia“. Podľa AFP bývalý policajný šéf na súde priznal svoju vinu.
Dočasná vláda pred pondelkovým vynesením rozsudku posilnila bezpečnostné opatrenia, pričom v Dháke a mnohých ďalších častiach krajiny nasadila vojakov, policajtov a pohraničnú stráž.
Bangladéš čelí politickému chaosu
Bangladéš je podľa AFP od konca vlády 78-ročnej Vadžídovej v politickom chaose a počas kampane pred očakávanými voľbami naplánovanými na február 2026 došlo k násiliu.
Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách 1400 osôb, mnohí pri policajných zásahoch. Protesty vyvolalo opätovné zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.
