Má na svedomí zločiny proti ľudskosti počas protestov, ktoré viedli k jej zosadeniu: Bangladéšsku expremiérku odsúdili na trest smrti

Foto: Russell Watkin/Department for International Development, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
TASR
Bývalú bangladéšsku premiérku Hasínu Vadžídovú odsúdili na trest smrti.

Osobitný tribunál v Bangladéši v pondelok odsúdil zosadenú premiérku Hasínu Vadžídovú na trest smrti za zločiny proti ľudskosti v súvislosti so zásahmi bezpečnostných zložiek počas hromadných protestov v roku 2024.

TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.

Tribunál oznámil rozsudok nad bývalou premiérkou

Tribunál podľa sudcu Golama Mortuza Mozumdera uznal expremiérku vinnú v troch bodov obžaloby vrátane „podnecovania k násiliu, rozkazu zabíjať a nečinnosti voči násiliu“. „Rozhodli sme sa jej uložiť len jeden trest a to trest smrti,“ povedal.

Strana zosadenej predsedníčky vlády Liga Áwámí vyzvala na protest proti verdiktu celonárodný štrajk. Vadžídová žije v exile v Indii a na pojednávaní sa nezúčastnila. Podľa nej ide o vykonštruovaný proces a odsúdila tiež vymenovanie štátom určeného právnika, ktorý ju v procese zastupoval. Po vynesení rozsudku označila verdikt za politicky motivovaný.

Ďalší vysokí predstavitelia dostali tresty

Stanica al-Džazíra informuje, že tribunál odsúdil na trest smrti aj bývalého ministra vnútra Ásáduzzámána Chána, taktiež za zločiny proti ľudskosti. Bývalého policajného šéfa Čoudhurího Abdulláha al-Mamúna odsúdil iba na päť rokov väzenia, keďže „poskytol hmotné dôkazy tribunálu na prijatie správneho rozhodnutia“. Podľa AFP bývalý policajný šéf na súde priznal svoju vinu.

Dočasná vláda pred pondelkovým vynesením rozsudku posilnila bezpečnostné opatrenia, pričom v Dháke a mnohých ďalších častiach krajiny nasadila vojakov, policajtov a pohraničnú stráž.

Bangladéš čelí politickému chaosu

Bangladéš je podľa AFP od konca vlády 78-ročnej Vadžídovej v politickom chaose a počas kampane pred očakávanými voľbami naplánovanými na február 2026 došlo k násiliu.

Vlani v júli a auguste podľa Organizácie Spojených národov zahynulo pri demonštráciách 1400 osôb, mnohí pri policajných zásahoch. Protesty vyvolalo opätovné zavedenie kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech príbuzných a účastníkov boja za nezávislosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vianočné šialenstvo sa začalo, toto kupujú Slováci pod stromček najviac. Ak nechcete prísť o peniaze,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac