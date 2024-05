Luxusná vila za 2,4 milióna už dekády zíva prázdnotou. Jej história je opradená tragickou vraždou a temnými legendami

Hocikto z nás by sa do tejto luxusnej 5-izbovej vily ihneď nasťahoval. Napriek tomu ostala viac ako 60 rokov opustená. Okrem tajomných legiend však existuje racionálne vysvetlenie.

Vila stojí v žiadanej kalifornskej štvrti v Los Feliz, kde sa okrem neslávnej vily nachádza napríklad Sowden House opradený legendami o vraždách Black Dahlia. Do mestskej legendy je o to viac ponorená vila s adresou 2475 Glendower Place, ktorá, hoci sa za 60 rokov predala hneď niekoľkokrát, ostáva už dekády opustená.

Ľudia, ľahko ovplyvniteľní tajomnom a mystikou, tvrdia, že za bránami tohto domu sa skrýva čosi temné a desivé, zaváňajúce kliatbou či posadnutím. My sa ale nechceme venovať legendám a namiesto toho hľadáme racionálnu odpoveď na to, ako je možné, že sa do luxusnej vily stojacej v jednej z najlukratívnejších štvrtí v Los Angeles (mestu známemu pre extrémne zlú situáciu s nájmami a nehnuteľnosťami, v ktorom sú ľudia donútení stavať pro-forma domy i za diaľnicami) za 60 rokov nikto nenasťahoval.

Skutočná vražda a samovražda z Los Feliz

Hlavnú prácu ohľadom investigatívy záhady neobývateľného domu vykonal spisovateľ Jeff Maysh, ktorý si chcel overiť, koľko pravdy sa v legende ukrýva.

Hoci mnohé zdroje hovoria, že v dome zomrelo sériovo niekoľko majiteľov za sebou, s istotou môžeme potvrdiť aspoň jeden prípad, vďaka ktorému sa potenciálni kupci dlhé roky mohli vyhýbať žitiu v dome.

Ide o absolútne tragický osud rodiny doktora Harolda Perelsona, ktorý si kúpil dom s manželkou a tromi deťmi, píše NY Post. Večer 6. decembra v roku 1959 vzal doktor guľôčkové kladivo a zavraždil ním svoju manželku. Pokúsil sa zabiť i jedno zo svojich detí, pričom si po neúspešnom pokuse vzal smrteľnú dávku Nembutalu (barbiturát, ktorý sa využíva ako sedatívum a antidepresívum). Už pred osudnou nocou bol pritom doktor hospitalizovaný pre problémy spojené s duševným zdravím. O tomto prípade zvyknú médiá písať ako o vražde Los Feliz.

Aký bol osud domu po tragickom nešťastí?

Dom len necelý rok po vražde odkúpil manželský pár Enriquezovcov, ktorí v ňom ale nikdy nebývali. Namiesto toho využívali vilu ako úložný priestor. O viac ako 60 rokov sa ju v decembri 2020 podarilo predať kontroverznej právničke Lise Bloom za približne 2,4 milióna dolárov, spomína ďalej NY Post.

Podľa stránky JohnHart Real Estate mala právnička dom odkúpiť v roku 2016 za 2,11 milióna dolárov, pričom sa do neho chcela sama nasťahovať. Od sťahovania ju neodradili legendy, ale nákladná renovácia, ktorá by pravdepodobne skončila zdemolovaním vily v dôsledku toho, že pozemok, na ktorom stojí, sa musel vyrovnať pred ďalšou stavbou.

Dom má aktuálne patriť generálnemu riaditeľovi Ephimu Zlotnitskemu zo spoločnosti Luxmanor Custom Home Builders, ktorý ho od právničky odkúpil.