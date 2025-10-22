Ľuďom sa zastavuje rozum: Turisti s 9-mesačným bábätkom uviazli na Rysoch. Nemali výstroj ani poistenie, museli ich zachraňovať

Vo Vysokých Tatrách sa odohral nepochopiteľný prípad, ktorý mohol skončiť tragicky. Mladý pár sa rozhodol vystúpiť na Rysy spolu so svojím deväťmesačným dieťaťom. Napriek tomu, že v Tatrách už vládnu zimné podmienky a terén je pokrytý ľadom a tvrdým snehom.
Podľa poľského horského vodcu Szymona Stocha, ktorý ich počas túry stretol, turisti nemali vhodné vybavenie ani skúsenosti na takýto výstup.
„Túto rodinu som stretol asi v pätine cesty po chodníku zo Slovenska na Rysy. Moja prvá myšlienka bola, že idú len časť úseku. Nadviazal som s nimi rozhovor a počul som o ich pláne vyliezť na Rysy. Odporučil som im, aby v ceste nepokračovali,“ uviedol Stoch podľa portálu TV Noviny.
Podľa všetkého išlo o turistov z Litvy. Napriek opakovaným varovaniam nielen od Stocha, ale aj od slovenského horského vodcu a personálu z Chaty pod Rysmi sa rozhodli pokračovať.
„Ťažko si predstaviť, čo musí mať človek v hlave, aby si vzal deväťmesačné dieťa na Rysy v takýchto podmienkach. Ťažko si predstaviť, ako môže niekto po ceste počuť toľko varovaní od skúsených ľudí a aj tak tvrdošijne pokračuje ďalej,“ uviedla na sociálnej sieti stránka Tatromaniak.
Pomoc odmietli, pretože nemali poistenie
Situáciu ešte zhoršilo to, že dvojica odmietla zavolať horskú službu. Obávali sa vysokých nákladov, keďže nemali uzavreté poistenie do hôr. V zúfalstve preto požiadali o pomoc práve Stocha, ktorý sa nachádzal v okolí.
Vodca však vedel, že zlaňovanie so všetkými tromi by bolo príliš riskantné. Rozhodol sa preto pre odvážny krok. Zobral bábätko a sám ho zniesol do bezpečia. Rodičom sa napokon podarilo zísť dolu po vlastných.
