Ľudia prezradili, čo vždy chceli skúsiť v posteli, ale nenabrali odvahu. Toto sú ich najtajnejšie milostné fantázie

Neexistuje snáď nikto, kto by nemal určité sexuálne fantázie a predstavy. Každého láka niečo iné, no zvyčajne ide o čosi, čo ostane v hlave, ale do reality už svoje túžby mnohí ľudia neprenesú. Ľudská predstavivosť nepozná hraníc, a zatiaľ čo niektoré fantázie sú pomerne bizarné, iné sa tešia veľkej popularite. Nie div, keďže sex patrí medzi najpríjemnejšie aspekty v našom živote. Je teda pochopiteľné, že niektorí majú špeciálny zoznam svojich sexuálnych túžob.

Pomerne šteklivá otázka zaznela v jednej diskusii na internete, ktorá ani zďaleka neostala bez odpovede. Zaplavili ju stovky komentárov od ľudí, ktorí sa podelili o detaily ich intímneho života, a taktiež vyšli s pravdou von, čo ich v sexe priťahuje a čo by chceli vyskúšať. Hanba išla bokom, komentujúci nemali najmenší problém otvorene hovoriť o tom, aké majú sexuálne túžby, ktoré zatiaľ ostali nenaplnené. Odpovede boli plné úprimnosti a bez toho, že by si dávali servítky pred ústa. Prezradili také veci, že pri ich čítaní sa ostatní budú miestami až červenať.

Vysoká žena v posteli

V prevažnej väčšine sa zapojili do zaujímavej diskusie muži, ktorí prezradili, o čom snívajú. Zvyčajne ich lákajú rôzne nezvyčajné sexuálne polohy alebo drsnejšie zaobchádzanie s intímnymi oblasťami ich tela, keďže sa s tým stotožnili mnohí z nich. Sto ľudí, sto chutí. Našli sa aj takí, ktorí by chceli vyskúšať také veci, ktoré by mnohým nenapadli ani len vo sne.

„Viete čo by som chcel robiť? Chcel by som mať sex s vysokou ženou. Naozaj vysokou, ako obor. Pokojne aj 195 centimetrov,“ napísal komentujúci. Nie je však jediný, keďže vyše 600 ľudí s ním súhlasilo, vrátane jedného muža, ktorý to už zažil. „Kedysi som chodil s dievčaťom, ktoré malo 185 centimetrov. Ja mám 189, takže som mal možnosť zažiť „normálny“ sex, hoci som zvykol chodiť s priemerne vysokými dievčatami,“ napísal muž. Iný sa zapojil do diskusie preto, aby uviedol veci na pravú mieru. „Nechcem veľké dievča. Len vysoké. Normálnu ženu vysokú 2 metre s minisukňou. Chcel by som zažiť, aké by to bolo,“ uviedol ďalší.

Sex v trojici