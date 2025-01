Ľudia neverili vlastným očiam: Z vesmíru zrazu spadol obrovský kus kovu. Vysvetlenie je zrejme jednoduché

Zvláštny nález skúmajú úrady na juhu Kene. Do dediny Mukuku totiž deň pred koncom roka dopadol kovový kruh s priemerom 2,5 metra a s hmotnosťou pol tony. Predpokladá sa, že ide o vesmírny odpad v podobe časti rakety. Informuje o tom portál iDNES, ktorý cituje správu Kenskej vesmírnej agentúry (KSA) zverejnenú na mikroblogovacej sieti X.

„Predbežné výsledky naznačujú, že spadnutý objekt je separačný prstenec z rakety, ktoré sú navrhnuté tak, aby buď zhoreli pri návrate do zemskej atmosféry, alebo spadli nad neobývané oblasti, či do oceánu,“ konštatovala KSA, podľa ktorej ide o ojedinelý prípad.

Pád 500-kilogramového kruhu nikoho nezranil a nespôsobil ani škody na majetku. Dopad však bol taký hlučný, že ho bolo počuť až do vzdialenosti 50 kilometrov, uviedol poľský spravodajský web Gazeta.

Police are investigating an incident where a very high density metallic piece, partially burnt fell from the skies, with a very strange sound.

It landed at Mukuku area, Nduluku location of mbooni East, Makueni. pic.twitter.com/uKZux9i3Sl

— Coletta Aluda (@Colettaaluda_1) December 31, 2024