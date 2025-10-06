Ľudia ho riadne pocítili: Pobrežie Talianska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,7. Z týchto miest prišli hlásenia

V pondelok 6. októbra 2025 krátko po poludní zasiahlo oblasť Jadranského mora zemetrasenie s magnitúdou 4,7. Epicentrum sa nachádzalo približne 44 kilometrov severne od mesta Ancona v regióne Marche. Podľa Európsko-stredomorského seizmologického centra (EMSC) malo zemetrasenie hĺbku len okolo 8 kilometrov, čo spôsobilo, že otrasy boli citeľnejšie než pri hlbších otrasoch rovnakej sily.
Podľa predbežných správ zemetrasenie nespôsobilo vážne škody, no otrasy zaznamenali tisíce ľudí v širšom okolí. Informoval portál Volcano Discovery.
Slabšie chvenie pocítili obyvatelia miest Ponte Sasso, Senigallia, Fano, Pesaro, Falconara Marittima či samotná Ancona. Zaznamenané boli aj hlásenia z Rimini a zo San Marína. Seizmológovia upozorňujú, že pri plytkých zemetraseniach môžu byť otrasy intenzívnejšie v blízkosti epicentra, aj keď magnitúda nie je vysoká.
