Ľudia čakajúci v radoch na košíky, páchnuce chladničky, zhnité mäso: Poľská Biedronka opäť čelí problémom, reťazec reaguje

Ešte začiatkom apríla sme vás informovali o tom, že superlacná Biedronka bude musieť zaplatiť obrovskú pokutu. Dôvodom malo byť nesprávne označovanie potravín, konkrétne išlo o chybné uvedenie krajiny pôvodu. V minulosti sa s reťazcom spájali aj zle uvedené cenovky či neporiadok v predajniach. Ako sa zdá, niektoré prevádzky Biedronky sa stále nepoučili a v súčasnosti riešia ďalšie problémy, informoval o tom portál Styl Interia.

Ako z reportáže poľského magazínu vyplýva, jedna z najproblémovejších predajní sa nachádza vo varšavskej štvrti Mokotów. S ňou sa často spájali kauzy, v rámci ktorých sa spomínali extrémne špinavé a páchnuce chladničky, zle uskladnené mäso, neporiadok a nízka úroveň starostlivosti o zákazníkov. Redaktori z uvedeného portálu sa viackrát vybrali sami zistiť, či je to v Biedronke skutočne také zlé, ako opisujú predošlé skúsenosti.

Návštevy napokon potvrdili, že s Biedronkou v hlavnom meste Poľska skutočne nie je niečo v poriadku. Prvým problémom bol fakt, že ľudia čakali v radoch pred predajňou ešte pred nákupom, nakoľko kompetentní neboli schopní ani po opakovaných upozorneniach zabezpečiť dostatočné množstvo nákupných košíkov.

„Najväčší šok sme však zažili, keď sme dorazili k stánkom s mäsom. Bravčové, hovädzie a hydinové mäso ležalo v krabiciach pod chladničkami,“ uvádza sa v reportáži. To naznačuje, že čerstvo dodané mäso zamestnanci nevyložili do chladničiek na to určených, no namiesto toho sa desiatky minút povaľovalo pod nimi. Keď už sa načala téma chladničiek, tie boli opakovane špinavé, vytekala do nich tekutina z uskladneného mäsa a tá následne spôsobovala hrozný zápach.

K zisteným skutočnostiam sa vyjadril aj samotný reťazec, podľa ktorého išlo o ojedinelú situáciu. Biedronka zároveň potvrdila, že každé podobné hlásenie berie s plnou vážnosťou, zamestnancov v inkriminovanej predajni poučila a všetky zistené nedostatky odstránila. Údajne doobjednala aj chýbajúce nákupné košíky, o čom sa napokon presvedčili aj spomínaní redaktori portálu Styl Interia.