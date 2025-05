Lucia Mokráňová konečne zistila, čo spôsobilo jej problémy s očami: Verdikt vás prekvapí

Očné zápaly, oslabená imunita, kožné problémy, často sa snažíme nájsť vonkajšiu príčinu. No mnohé z týchto problémov majú korene v našom vnútri.

Ako napísala na svojom Instagrame Lucia Mokráňová, za jej zdravotným problémom, ktorý ju trápil dlhé týždne, napokon nestála alergia, ako si pôvodne myslela. Ukázalo sa, že príčina bola oveľa hlbšie, a práve vďaka lekárke, ktorá sa nebála pátrať do hĺbky, sa ju podarilo odhaliť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lucia Mokranova (@luciamokranova)

Nie alergia, ale preťažené telo

„Musím povedať, že jediný dôvod, prečo sme sa dopátrali príčiny, je úžasná pani kožná doktorka Zuzana Váňová zo Žiliny. Tá sa do toho pustila naozaj naplno – hľadala súvislosti, posielala ma na vyšetrenia, pátrala, kým sme nezistili, čo je vo veci. Nie každá lekárka by išla takto do hĺbky a ja som jej za to nesmierne vďačná,“ napísala Lucia Mokráňová.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lucia Mokranova (@luciamokranova)

Spočiatku Lucia predpokladala, že za problémom stojí alergická reakcia. „Na začiatku som si myslela, že ide o alergiu. Pravda však bola úplne inde. Alergia to nebola – tento problém začínal zvnútra,“ vysvetľuje. Ako sa ukázalo, zápal očí bol prejavom dlhodobého preťaženia organizmu. „U mňa sa to všetko nakopilo: dlhodobý stres, únava, vyčerpanie, prechodené choroby, málo regenerácie…“

Organizmus to nezvládol