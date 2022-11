LOVESTREAM FESTIVAL sa bude konať v lepších priestoroch a v novom termíne. Fanúšikov poteší headliner Imagine Dragons

LOVESTREAM FESTIVAL v roku 2023 opäť rozbúcha srdcia fanúšikov dobrej hudby. Organizátori zavádzajú niekoľko zmien, vrátane nového termínu konania a lepších priestorov. Nebudú chýbať hudobné megahviezdy, headlinerom bude obľúbená kapela Imagine Dragons.

Ako na svojom webe informuje LOVESTREAM FESTIVAL, rok 2023 sa ponesie v znamení dobrej hudby. Konať sa bude opäť v hlavnom mieste, no tentoraz v inej lokalite a s lepším vybavením. Headlinerom bude jedna z najžiadanejších amerických pop-rockových kapiel, a to Imagine Dragons.

Fanúšikov poteší headliner Imagine Dragons

„Po úvodnom ročníku festivalu sme chceli udržať latku rovnako vysoko, hádam sa nám to touto skvelou kapelou podarilo, teší nás to o to viac, že pôjde o 90-minútový plnohodnotný koncert, ktorý bude krásnym záverom nášho trojdňového festivalu. Aj kvôli tomuto headlinerovi sme sa rozhodli pre posun v kalendári na mesiac august – veríme, že to všetci fanúšikovia ocenia.“ informovala organizátorka Silvia Nemčovičová.

Kapela Imagine Dragons má na konte niekoľko hitov, ktoré pozná snáď celý svet, medzi nimi Radioactive, Thunder či Believer. Doteraz predali už viac ako 75 miliónov albumov a majú za sebou 14-ročnú šnúru koncertov (22. októbra oslávili 14 rokov od založenia kapely). Len nedávno vydali svoj šiesty album Mercury- Act2.

Spevák Dan Reynolds sa pred mesiacom fanúšikom prostredníctvom Instagramu ospravedlnil za zrušené turné. Potrápili ho totiž zdravotné problémy. Verí však, že sa čoskoro opäť dostane do formy a my dúfame, že ho budúci rok uvidíme na LOVESTREAM FESTIVALE v plnej sile. Predaj vstupeniek začne 25.11.2022 o 11.00.