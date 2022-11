Vyhrala spevácku súťaž a zložila rúcho: Mníška vysvetlila, prečo si v súčasnosti zarába ako čašníčka

Cristina Scuccia svet očarila v roku 2014, keď porotu v speváckej súťaži The Voice šokovala nielen svojím hlasom, ale aj výzorom. Nikto totiž nečakal, že nenápadná mníška spieva ako rocková hviezda. Pred časom sa ale rozhodla svoje rúcho odložiť, živí sa ako čašníčka v Španielsku.

V nenápadnej mníške sa ukrýval obrovský talent

Cristina Scuccia si v roku 2014 získala srdcia divákov a podarilo sa jej vyhrať taliansku verziu speváckej súťaže The Voice, píše The Guardian. Zaspievala vtedy pieseň No One od speváčky Alicie Keys. Keď sa porotcovia vo svojich kreslách otočili a na pódiu zbadali mníšku, na niekoľko minút ostali v absolútnom šoku.

Po tom, čo súťaž vyhrala, sa jej podarilo vydať album. Jeho súčasťou bola aj cover verzia piesne Like a Virgin, ktorú pôvodne naspievala Madonna. Jej talent si všimli a vychválili dokonca aj talianski kardináli. O 8 rokov neskôr ale Cristina v rozhovore priznala, že sa rozhodla odložiť mníšsky habit.

Dnes nosí 34-ročná víťazka súťaže vysoké opätky a má piercing v nose. Myslí si, že ľudia by mali byť odvážni a počúvať svoje srdce. Samozrejme, zmena môže byť desivá, no je znamením toho, že sa vyvíjame a posúvame vpred. Je ľahšie ostať ukotvený na mieste, aj Cristina sa bála, že ak urobí nesprávny krok, môže skončiť pod mostom. Rozhodla sa ale, že jednoducho potrebuje zmenu.

Sestry ju podporovali, no valila sa na ňu aj kritika

K neľahkému rozhodnutiu jej pomohli dospieť aj rozhovory so psychológom. To, že už viac nie je mníška, ale neznamená, že stratila aj svoju vieru.

„Rozhodla som sa nasledovať svoje srdce bez obáv z toho, čo o mne budú ľudia hovoriť,“ prezradila Cristina. V súčasnosti žije v Španielsku a na živobytie si zarába ako čašníčka.

Kým sestry z rádu, v ktorom Cristina pôsobila, ju podporovali a tešili sa z jej úspechu, niektorí z jej vystupovania neboli nadšení. Kritika zo strany cirkvi sa na ňu začala valiť najmä po zverejnení coveru Like a Virgin. Talianska náboženská informačná služba naspievanie tejto piesne označila za „bezohľadnú a vypočítavú obchodnú operáciu“.

Niektorí si doteraz myslia, že jej rozhodnutie bolo nesprávne a po tom, čo sa v tak mladom veku začala objavovať na televíznych obrazovkách, stratila Cristina svoj smer.