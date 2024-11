Litva reaguje na pád lietadla: Nevylučuje, že išlo o teroristický útok. V troskách pátrajú po ďalšom človeku

Terorizmus ako príčinu zrútenia nákladného lietadla neďaleko litovského Vilniusu v súčasnosti nie je možné vylúčiť, povedal novinárom šéf polície Arunas Paulauskas. K nehode došlo v pondelok ráno o 4.30 h. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.

Článok pokračuje pod videom ↓

„(Teroristický motív) je jednou z možných verzií, ktoré treba ešte preskúmať a prešetriť. Čaká nás stále veľa práce,“ vyhlásil Paulauskas. Vyšetrovanie na mieste činu a zhromažďovanie dôkazov či ďalších informácií môže trvať ešte týždeň, oznámil šéf polície a dodal, že „tieto odpovede neprídu tak rýchlo“.

„Na palube lietadla boli štyri osoby… myslíme na ne a aj na ich rodiny,“ uvádza vyhlásenie DHL. „Z kabíny havarovaného lietadla sa podarilo zachrániť dvoch pilotov, obaja sú nažive. Jeden z nich je vo vážnom stave,“ vyhlásil vedúci litovskej záchrannej služby Renatas Požela. Upresnil, že na palube boli aj dvaja ďalší pracovníci spoločnosti, pričom jeden z nich zahynul a po druhom pátrajú v troskách, píše TASS.

Narazilo do domu

Požela na tlačovej konferencii uviedol, že lietadlo sa zrútilo niekoľko kilometrov od letiska, kĺzalo sa pár stoviek metrov po zemi a následne narazilo do dvojposchodovej bytovky so štyrmi bytmi, kde žili tri rodiny. Podľa Požela je všetkých 12 obyvateľov v bezpečí. Požiar nákladného lietadla nemeckej spoločnosti DHL, prevádzkovaného partnerskou spoločnosťou SwiftAir, sa podarilo dostať pod kontrolu, dodal. Lietadlo smerovalo z nemeckého Lipska do Vilniuse.

Hovorkyňa záchrannej služby v rozhovore pre litovskú tlačovú agentúru Elta uviedla, že lietadlo celkom zničil požiar. Na mieste je šesť hasičských áut, vozidlo na prepravu vody a zriadilo sa tu aj záchranné koordinačné centrum. Prevádzka letiska sa po dočasných obmedzeniach znovu obnovila.