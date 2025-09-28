Liter benzínu majú lacnejší až o 17 centov: Slovákom sa oplatí tankovať u susedov, toto sa očakáva s cenami palív

Slovenskí motoristi môžu byť viac-menej s vývojom cien na čerpacích staniciach nateraz spokojní. Analytici neočakávajú na slovenských pumpách dramatické zdražovanie, zaokrúhľovanie cien by však malo mierne smerovať nahor.
„Hoci dramatické nárasty neočakávame, zaokrúhľovanie cien smerom nahor je pravdepodobné v nasledujúcich dvoch týždňoch,“ uviedol pre SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík na budúci týždeň predpokladá stagnáciu cien na slovenských pumpách. „Prípadne môže pokračovať mierny rast cien pohonných hmôt. Ceny pohonných hmôt budú pravdepodobne naďalej oscilovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter benzínu či nafty,“ dodal Bajzík.
V Poľsku je liter až o 17 centov lacnejší
Pre slovenských vodičov sa najviac oplatí natankovať benzín u severných susedov. V Poľsku je liter až o 17 centov lacnejší a v Česku ušetria motoristi 11 centov. Naopak, smerom na juh a západ sa rozdiely prakticky strácajú. V Maďarsku či Rakúsku je benzín len o 2 až 3 centy drahší než doma.
Pri nafte je situácia podobná. Poliaci a Česi ju tankujú o 8 až 9 centov lacnejšie. No ak sa slovenskí motoristi vyberú do Rakúska či Maďarska, priplatia si zhruba 5 centov na liter.
V rámci celej Európskej únie je liter benzínu u nás o 10 centov lacnejší
„V širšom porovnaní Slovensko stále patrí medzi krajiny s priaznivejšími cenami. V rámci celej Európskej únie je liter benzínu u nás o 10 centov lacnejší, pri nafte o 8 centov a oproti eurozóne sú úspory ešte výraznejšie, až na úrovni 11 centov na liter,“ konštatoval Boháček.
Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 37. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR mierne znížili. Natural 95-oktánový benzín sa v priemere predával za 1,530 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za cenu 1,458 €/l.
Nahlásiť chybu v článku