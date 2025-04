Leonardo DiCaprio sa ukázal s novým vzhľadom a ľudia tvrdia, že ho dostala kríza stredného veku. Takto dnes vyzerá

Herca Leonarda DiCapria snáď ani netreba predstavovať. Diváci, a najmä diváčky, si ho zamilovali už v Titanicu, kde ho spoznali ako 21-ročného mladíka, ktorý svojím šarmom učaroval nielen herečke Kate Winslet, s ktorou sú odvtedy priateľmi. Dnes už má herec po 50 a s pribúdajúcim vekom sa mení aj jeho vzhľad.

Takto napríklad vyzeral herec v roku 2019, keď sa po boku herca Brada Pitta objavil na premiére ich spoločného projektu Vtedy v Hollywoode (Once Upon a Time in Hollywood). Odvtedy však prešiel nejaký ten čas a zdá sa, že sa DiCaprio rozhodol rozlúčiť so svojím mladíckym blond vzhľadom.

Nazvali to krízou stredného veku

Hoci starnutie nezastaví, zdá sa, že Leonardo DiCaprio spraví všetko preto, aby pôsobil mladšie. A teraz nemyslíme jeho priateľku Vittoriu Ceretti, ktorá je o polovicu mladšia než on a má len 26 rokov. Herec sa totiž v utorok objavil na CinemaCon 2025 v Las Vegas a ľudia si nemohli nevšimnúť, že sa rozhodol vylepšiť svoj vzhľad.

DiCaprio predviedol nafarbené vlasy, bradu a obočie, keď pózoval so spoluúčinkujúcimi hviezdami z filmu One Battle After Another, 34-ročnou Teyanou Taylor a 54-ročnou Reginou Hall. Jeho nový vzhľad pritom neunikol ani pozorným očiam médií a napríklad Daily Mail nazval túto očividnú zmenu „krízou stredného veku“.

Na túto príležitosť prišiel DiCaprio v zapnutom semišovom saku s dlhými rukávmi a nohavicami. Hollywoodsky veterán doplnil nadčasový vzhľad párom lesklých čiernych topánok.

Mnohí komentujúci skonštatovali, že pravdepodobne zmenil vzhľad v súvislosti s nejakou rolou, keďže je koniec koncov stále aktívnym hercom, a zároveň poukázali na dvojaký meter, pokiaľ ide o farbenie vlasov. Písali totiž, že pri ženách sa nerieši, keď sa rozhodnú prefarbiť si vlasy alebo zakryť šediny tmavšou farbou, no keď to urobí DiCaprio po 50, hneď sa to riešiť začne.

Navyše sa ukázalo, že jeho rozhodnutie prefarbiť sa nebolo krokom vedľa a získal si za tmavší vzhľad komplimenty ako napríklad: „Myslím, že s tmavšími vlasmi vyzerá dobre. Menej bledo.“

Jeho nový vzhľad a tmavé vlasy však zároveň vyvolali diskusie a ľudia sa zhodli na jednom. „Stáva sa z neho Jack Nicholson,“ stálo v komentári. Niekto ďalší zas napísal: „Vyzerá, akoby bol synom Jacka Nicholsona! Možno jeho ďalšia úloha bude Dracula? Pár tesákov a plášť a bol by z neho skvelý Dracula!“ Tretia osoba zas poznamenala: „Vyzerá ako Jack Nicholson.“