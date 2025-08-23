Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe

Ak si radi trochu potrápite hlavu hlavolamom a hádankami, toto miesto je možno pre vás ako stvorené. Navštívili sme slovenský unikát, bludisko, ktoré sa pýši tým, že je najväčším svojho druhu v strednej Európe. Nie všetci sú ale nadšení.
Skrytá oáza
Leto je pre mnohých ľudí o objavovaní nových miest, o zábave a o zážitkoch. Za tými neraz nemusíte cestovať ani príliš ďaleko. Bludisko s názvom Viktóriine záhrady nájdete v Starej Ľubovni, približne hodinu a pol cesty od Košíc. Našťastie, vchod k bludisku je vyznačený veľkými tabuľami, inak by sme tam trafili asi len ťažko.
Vchod k areálu s bludiskom sa nachádza v akejsi priemyselnej zóne medzi továrňami, skladiskami a garážami. Človek by ani nepovedal, že ukrývajú zábavnú oázu. K bludisku vedie neupravená prašná cesta, na čo sa viacerí ľudia sťažujú aj v komentároch na sociálnych sieťach. Dve autá popri sebe prejdú len s ťažkosťami.
Pred samotným vstupom do areálu je niekoľko parkovacích miest, zaparkovali sme bez problému. Areál už zvonku pôsobí ako veľmi pekné miesto s množstvom zelene. Samotný vstup do areálu, kde nájdete stánky s občerstvením a veľký trávnik, je bezplatný.
Za vstup zaplatíte 9 eur
