Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe

Máte radi hádanky?

Ak si radi trochu potrápite hlavu hlavolamom a hádankami, toto miesto je možno pre vás ako stvorené. Navštívili sme slovenský unikát, bludisko, ktoré sa pýši tým, že je najväčším svojho druhu v strednej Európe. Nie všetci sú ale nadšení.

Skrytá oáza

Leto je pre mnohých ľudí o objavovaní nových miest, o zábave a o zážitkoch. Za tými neraz nemusíte cestovať ani príliš ďaleko. Bludisko s názvom Viktóriine záhrady nájdete v Starej Ľubovni, približne hodinu a pol cesty od Košíc. Našťastie, vchod k bludisku je vyznačený veľkými tabuľami, inak by sme tam trafili asi len ťažko.

Vchod k areálu s bludiskom sa nachádza v akejsi priemyselnej zóne medzi továrňami, skladiskami a garážami. Človek by ani nepovedal, že ukrývajú zábavnú oázu. K bludisku vedie neupravená prašná cesta, na čo sa viacerí ľudia sťažujú aj v komentároch na sociálnych sieťach. Dve autá popri sebe prejdú len s ťažkosťami.

Foto: interez.sk

Pred samotným vstupom do areálu je niekoľko parkovacích miest, zaparkovali sme bez problému. Areál už zvonku pôsobí ako veľmi pekné miesto s množstvom zelene. Samotný vstup do areálu, kde nájdete stánky s občerstvením a veľký trávnik, je bezplatný.

Za vstup zaplatíte 9 eur

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

V tomto článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo všetko toto miesto ponúka;
  • čo ľudia kritizujú;
  • za koľko si tu môžete dať jedlo a nápoje.

Po zakúpení predplatného tiež získaš

  • Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
  • Prístup k exkluzívnym benefitom

