Legendárny Golonka je poriadne nahnevaný: Toto sa nerobí. Bolo to nehorázne drzé, posiela štipľavý odkaz

Podobné návštevy nezažíva Slovensko pravidelne. Síce len na krátky čas, no do Bratislavy koncom októbra zavítala hokejová legenda Wayne Gretzky.
„Nie je nič krajšie ako hrať na olympiáde. Preto som veľmi rád, že aj vo februári 2026 budú hráči z NHL pod piatimi kruhmi. Už sa na ten turnaj teším,“ povedal vtedy. „Hráči v súčasnosti sú lepší športovci, ako to bolo v minulosti. A neexistuje limit, kam by sa mohli posúvať. Ide len o to, aby na sebe tvrdo pracovali,“ odpovedal na otázku, kde vidí potenciál mladej slovenskej hviezdy Juraja Slafkovského.
Zdena Cháru označil za jedného z najlepších obrancov histórie NHL. „Absolvoval som proti nemu niekoľko sezón. Zaslúži si uvedenie do Siene slávy NHL aj slávnostné vyradenie jeho čísla v Bostone,“ uviedol Gretzky s tým, že by si ho vybral do svojho tímu.
Nikto mu nedal vedieť
Jeho prítomnosť na Slovensku však nie všetkým urobila radosť. Nahnevane s odstupom času reagoval Jozef Golonka, ktorý nerozumel, prečo mu o tom nikto nepovedal a dozvedel sa to až z novín. Hokejoví velikáni stáli proti sebe na Svetovom pohári 1996. Slovák bol tréner slovenského výberu, kapitánom Kanady nebol nik iný než „The Great One“.
„Javorové listy“ zvíťazili 3:2. „Vyhrávali sme 2:1 po druhej tretine a už sme všetci pomaly počítali, koľko peňazí dostaneme za postup zo skupiny. Zrazu sa dvakrát objavil za našou bránkou Gretzky, zamiešal tam s pukom a prehrali sme o gól. On nás položil na lopatky. Myslel som si, že dostanem infarkt, hneď som chcel ísť domov,“ spomínal Golonka pre web sport24.pluska.sk.
Počas troch dní, ktoré v krajine pod Tatrami strávil Gretzky, stretol sa Kanaďan s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatanom či Mariánom Gáboríkom. S Golonkom sa po takmer 30 rokoch nevideli.
„Môj dres visí v torontskej Sieni slávy a mne nikto nedal vedieť, že je Gretzky na Slovensku. Keby som nečítal noviny, tak ani o tom neviem. Pýtam sa preto, kde je chyba? Jedným dychom dodám, že niečo také nielen človeka naštve, ale je to priam nehorázne drzé,“ doplnil bývalý hráč s prezývkou „Žiletka“.
Nahlásiť chybu v článku