Kultúra zostáva pri garážach: Nová výstava Slobodnej národnej galérie má názov Porozumenie, umelci posielajú silné odkazy

Námestie Karola Vaculíka zostáva naďalej strediskom kultúry. Umenie pri garážach tentokrát dostalo názov Porozumenie. Svoje diela tu v utorok 5. augusta predstavia Ivana Šáteková, Andrej Dúbravský aj dvojica Kristián Šmelko & Erik Ždiľa.

„Keď porozumenie stratilo miesto v galérii, preniesli sme galériu tam, kde ho ešte môžeme nájsť. Do verejného priestoru. Medzi ľudí. Zobrali si budovu, my vytvárame galériu,“ odkázala Slobodná národná galéria na sociálnej sieti.

…aby si nemusel chodiť po kanáloch

Podujatie o porozumení otvorí diskusia, ktorej mottom je: „Porozumenie nie je slabosť. Je to schopnosť počúvať a konať s rešpektom.“ A po nej nastane už tradičné otvorenie výstav – jednej v kukátku, ďalšej v garáži alebo na stene garáže.

Jedným z umelcov, ktorí predstavia svoju prácu, je Andrej Dúbravský, svetoznámy umelec, ktorého obraz na výstave v Slovenskom rozhlase kritizovala priamo ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Išlo o obraz dvoch bozkávajúcich sa mužov, o ktorom Šimkovičová uviedla, že ju „vyrušuje“.

V garáži s nápisom „Neberte nám kultúru“ zaparkujú Kristián Šmelko & Erik Ždiľa. Tí podľa Slobodnej národnej galérie „sprístupnia „luxusný pôžitok“, ktorý si v čase konsolidačných opatrení dopriala ministerka kultúry Martina Šimkovičová“.

Poslednou z vystavujúcich v Porozumení je umelkyňa Ivana Šáteková. Jej dielo má názov „Konaj tak, aby si nemusel chodiť po kanáloch“ a ide o print vyšívanej dečky zo série prísloví a porekadiel. „Je to výšivka, ktorej ak porozumieme, zabolí.“

Čo je porozumenie?

„Zvolili sme tému, ktorá môže znieť nežne, no v dnešnom svete je skôr radikálnym postojom – Porozumenie. Slovo, ktoré môže pôsobiť, ako príliš mäkké pre éru výkrikov, príkazov a polarizácie. Myslíme si, že práve porozumenie je to, čo nám dnes najviac chýba. A aj preto, že tam, kde nie je porozumenie, začína úpadok,“ uvádza Slobodná národná galéria.

Tá v tlačovej správe zároveň upozorňuje na to, že zo Slovenskej národnej galérie za posledný mesiac opäť odišli zamestnanci, a ďalší svoj odchod plánujú. „Miesto sľubovanej stabilizácie nastali mocenské hry, až sa z prestížnej adresy, s ktorou chceli spolupracovať mnohé zahraničné múzeá, stala vyprázdnená schránka. Presne, ako to, trochu prorocky, predpovedala samotná ministerka. Zobrali si budovu, ale nedokázali obsiahnuť to najdôležitejšie: zmysel, odbornosť, službu verejnosti a umenie,“ odkazuje.