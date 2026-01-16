Kto zaváha, môže ľutovať: Benzín aj nafta sú lacnejšie než pred rokom, čoskoro sa to však môže zmeniť

Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 2. týždňa, po veľmi nepatrnom zdražení na prelome rokov, opakovane klesli. Klasický benzín 95 sa predával najlacnejšie za viac ako štyri roky – od začiatku októbra 2021. Cena základnej motorovej nafty bola na najnižšej úrovni od mája 2025.
Prémiové benzíny stáli najmenej za posledné dva roky, prémiová nafta od začiatku októbra 2024. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Aktuálne ceny benzínu a nafty na Slovensku
Za liter benzínu 95 motoristi platili v priemere 1,440 eura za liter (medzitýždňovo zlacnel o jeden cent). Prémiové benzíny dosiahli priemernú cenu 1,644 eura za liter (zníženie o 0,8 centa). Bežná nafta stála 1,388 eura (pokles o 1,3 centa) a cena prémiovej nafty bola 1,585 eura za liter (zníženie o 1,4 centa).
Ceny palív klesli medzitýždňovo podpriemerne, dlhodobo sú priemerné výkyvy na úrovni plus-mínus 1,5 centa za liter. Aktuálne ceny palív padli nižšie pod úroveň spred roka, benzín 95 o 7,9 %, prémiové benzíny o 6,8 %, nafta o 8,3 % a prémiová nafta o 7,4 %.
Ceny plynov sa na začiatku januára 2026 menili iba pri niektorých druhoch. Najvýraznejšiu zmenu zaznamenal CNG (stlačený zemný plyn), medzitýždňovo zdražel o 0,8 centa, predával sa za 1,747 eura za kilogram. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) klesla o desatinu centa na 0,677 eura za liter. LNG (skvapalnený zemný plyn) ostal na cene z predchádzajúceho týždňa, kilogram stál 1,494 eura.
Medziročné porovnanie cien plynov a výhľad do ďalšieho týždňa
Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bola cena plynu CNG vyššia o 7,1 %. Menej ako pred rokom stál LPG o 12,2 %, LNG o 11,8 %. Ceny pohonných látok by budúci týždeň mali skôr stúpnuť, a to v rozmedzí dvoch až piatich centov. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
„Trh s ropou krátkodobo reagoval na zvýšené napätie okolo Venezuely, Blízkeho východu a všeobecnú neistotu spojenú s geopolitickými vyhláseniami administratívy Donalda Trumpa. Keď sa však ukázalo, že nedošlo k žiadnym reálnym výpadkom dodávok ani k sprísneniu sankcií, časť investorov rýchlo zobrala zisky a ceny sa vrátili nižšie,“ priblížil.
Globálna ponuka je podľa Bajzíka naďalej komfortná, produkcia v USA sa drží na historických maximách a OPEC+ zatiaľ nepristúpil k žiadnym novým, reálnym škrtom. Zároveň sa ukazuje, že rast globálneho dopytu zaostáva za očakávaniami, najmä v Číne a Európe, kde priemyselná aktivita a spotreba palív rastú len mierne.
„Tlak na ceny udržiavajú aj vyššie komerčné zásoby, ktoré signalizujú, že trh nie je v stave nedostatku. Forwardová krivka ropy navyše nenaznačuje tesnosť trhu, čo potvrdzuje, že aktuálne cenové pohyby sú skôr krátkodobé než začiatkom udržateľného rastového trendu,“ dodal analytik XTB.
Nahlásiť chybu v článku