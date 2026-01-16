Kto zaváha, môže ľutovať: Benzín aj nafta sú lacnejšie než pred rokom, čoskoro sa to však môže zmeniť

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Takéto výhodné tankovanie tu dlho nemusí byť.

Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 2. týždňa, po veľmi nepatrnom zdražení na prelome rokov, opakovane klesli. Klasický benzín 95 sa predával najlacnejšie za viac ako štyri roky – od začiatku októbra 2021. Cena základnej motorovej nafty bola na najnižšej úrovni od mája 2025.

Prémiové benzíny stáli najmenej za posledné dva roky, prémiová nafta od začiatku októbra 2024. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Aktuálne ceny benzínu a nafty na Slovensku

Za liter benzínu 95 motoristi platili v priemere 1,440 eura za liter (medzitýždňovo zlacnel o jeden cent). Prémiové benzíny dosiahli priemernú cenu 1,644 eura za liter (zníženie o 0,8 centa). Bežná nafta stála 1,388 eura (pokles o 1,3 centa) a cena prémiovej nafty bola 1,585 eura za liter (zníženie o 1,4 centa).

Ceny palív klesli medzitýždňovo podpriemerne, dlhodobo sú priemerné výkyvy na úrovni plus-mínus 1,5 centa za liter. Aktuálne ceny palív padli nižšie pod úroveň spred roka, benzín 95 o 7,9 %, prémiové benzíny o 6,8 %, nafta o 8,3 % a prémiová nafta o 7,4 %.

Ceny plynov sa na začiatku januára 2026 menili iba pri niektorých druhoch. Najvýraznejšiu zmenu zaznamenal CNG (stlačený zemný plyn), medzitýždňovo zdražel o 0,8 centa, predával sa za 1,747 eura za kilogram. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) klesla o desatinu centa na 0,677 eura za liter. LNG (skvapalnený zemný plyn) ostal na cene z predchádzajúceho týždňa, kilogram stál 1,494 eura.

Medziročné porovnanie cien plynov a výhľad do ďalšieho týždňa

Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bola cena plynu CNG vyššia o 7,1 %. Menej ako pred rokom stál LPG o 12,2 %, LNG o 11,8 %. Ceny pohonných látok by budúci týždeň mali skôr stúpnuť, a to v rozmedzí dvoch až piatich centov. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.

„Trh s ropou krátkodobo reagoval na zvýšené napätie okolo Venezuely, Blízkeho východu a všeobecnú neistotu spojenú s geopolitickými vyhláseniami administratívy Donalda Trumpa. Keď sa však ukázalo, že nedošlo k žiadnym reálnym výpadkom dodávok ani k sprísneniu sankcií, časť investorov rýchlo zobrala zisky a ceny sa vrátili nižšie,“ priblížil.

Ilustračná foto: Unsplash

Globálna ponuka je podľa Bajzíka naďalej komfortná, produkcia v USA sa drží na historických maximách a OPEC+ zatiaľ nepristúpil k žiadnym novým, reálnym škrtom. Zároveň sa ukazuje, že rast globálneho dopytu zaostáva za očakávaniami, najmä v Číne a Európe, kde priemyselná aktivita a spotreba palív rastú len mierne.

„Tlak na ceny udržiavajú aj vyššie komerčné zásoby, ktoré signalizujú, že trh nie je v stave nedostatku. Forwardová krivka ropy navyše nenaznačuje tesnosť trhu, čo potvrdzuje, že aktuálne cenové pohyby sú skôr krátkodobé než začiatkom udržateľného rastového trendu,“ dodal analytik XTB.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac