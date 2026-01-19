Kruté útoky na hviezdu Vtákov v tŕní: 68-ročná Rachel Ward čelí kritike za vrásky, jej odpoveď vás dostane

So starnutím hviezd sa spájajú isté predpoklady. Ľudia sú totiž zvyknutí vidieť ich bojovať s vekom rôznymi úpravami a botoxom, aby si čo najdlhšie udržali mladistvý vzhľad. Môže tak byť prekvapivé, keď sa niekto rozhodne proti týmto zaužívaným zvykom bojovať a nie vždy to verejnosť prijme s pozitívnym prístupom.
O herečke Rachel Ward ste už určite počuli. Účinkovala v seriáli Vtáky v tŕní, ale preslávila sa tiež v romantickom trileri Všemu navzdory či akčnom filme Sharkyjev stroj. Jej najväčšia sláva sa tak spája s 80. rokmi, kedy nemala ani tridsať rokov. Dnes má 68 rokov a ako zachytil portál Page Six, ľudia ju začali kritizovať za to, že starne naturálne a nesnaží sa skrývať vrásky ani šediny.
Pohotová reakcia
Rachel Ward žije so 78-ročným manželom Bryanom Brownom. Spoločne vychovali tri deti – Rosie, Matildu a Joea a dnes spolu s rodinou prevádzkuje farmu na chov hovädzieho dobytka vo vidieckej oblasti Nového Južného Walesu. Nedávno však popri tom musela riešiť vlnu kritiky na sociálnych sieťach.
68-ročná hviezda seriálu Vtáky v tŕní zverejnila na Instagrame video, v ktorom sa žartovne ospravedlnila za to, že nedávno vystrašila ľudí svojím „dosť neupraveným vzhľadom“.
„Milí ľudia, ktorí ste reagovali na rozruch okolo trollov kritizujúcich môj vzhľad, dnes som sa snažila trochu zlepšiť. Prečesala som si vlasy a podobne, ale v každom prípade, len chcem povedať, nebojte sa starnutia,“ začala svoju správu a ponúkla ostatným ženám niekoľko rád.
„Šesťdesiatka je nádherné obdobie života. Som spokojnejšia ako kedykoľvek predtým a nemám žiadne výčitky, že som nechala svoju mladosť a krásu za sebou. Nie som mladá, ale som veľmi šťastná. Staršie roky treba oslavovať a vítať. Počkajte, až sa tam dostanete. Prinášajú toľko darov, že nemáte ani tušenie, aké sú, kým sa tam nedostanete,“ priznala Ward ďalej.
Bývalá modelka dodala, že bola „ohromená“ podporou svojich fanúšikov a ponúkla im niekoľko rád. „Nestrachujte sa o mňa,“ vyhlásila a pokračovala: „Uvedomujem si, že všetci máme trochu obavy zo straty mladosti a uchýlime sa k pomerne drastickým spôsobom, ako si ju udržať, ale nechajte to tak.“
„Nechajte to tak a dostane sa vám veľa odmeny,“ dodala a poďakovala ľuďom, ktorí ju bránili a prejavili jej podporu uprostred kritiky: „V každom prípade vám z celého srdca ďakujem z celého srdca. Bolo úžasné dostať takú odozvu od vás všetkých.“
