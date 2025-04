Kristína Sisková prehovorila o svojej postave v Sľube. Najštýlovejšia učiteľka si prešla veľkou zmenou

V seriáli Sľub je vždy tá najštýlovejšia a niekedy sa zdá, že jej svet je jednou veľkou módnou prehliadkou. Navyše si často nedáva pozor na jazyk, a tak vznikajú rôzne vtipné momenty. Chvíľu tiež bola zapletená do milostného trojuholníka so Zuzanou a Michalom, no teraz sa opäť sústredí na svoju pozíciu v škole a módny vkus.

Najnovšie sa herečka Kristína Sisková objavila v Teleráne, kde porozprávala o svojich začiatkoch v Sľube, o svojej postave súdružky Andrey Markovej, ale tiež o móde z čias 80. rokov. Zároveň prehovorila o svojom posune v rámci hereckej kariéry od úspešného dramatického projektu Zrada až k dobovému seriálu Sľub.

Má s ňou veľa spoločného

„S postavou súdružky Markovej som sa, myslím, stotožnila celkom dobre. Čo máme určite spoločné, je temperament, ktorý som mala šancu pri tejto postave zo seba tak naozaj vytiahnuť a ešte ho povýšiť. A ja vlastne hovorím, že všetko to, čo Andrea Marková zosobňuje, tak sa určite nejako vo mne vnútorne trošku schováva, ale ja som to ešte „upgradovala“ krát osem,“ smiala sa hneď v úvode herečka.

Okrem temperamentu pri postave Andrey Markovej musela Kristína vyzdvihnúť aj komediálnosť tejto postavy. „Ona má takú veľmi čarovnú schopnosť povedať vždy niečo nevhodné v úplne najnevhodnejšej chvíli, čo trošku vlastne mám aj ja, takže sa do nej dokážem vcítiť,“ priznala Sisková.

Následne sa téma zvrtla k móde a k tomu, že jej postava je vždy štýlová. Moderátori sa preto herečky spýtali, či je niečo, čo by radšej nechala v 80. rokoch a nepriniesla to späť do módy. Kristína mala pohotovú odpoveď: „Môj cop doboku.“

Andrey Markovej pritom len nedávno v seriáli zmenili účes, z čoho sa herečka veľmi teší. „Aj diváci na to tak reagovali, že Ježiš, že super, že to zmenili,“ dodala so smiechom herečka. „Zdalo sa mi, že mám z toho hlavu ako vajce,“ dodala herečka k svojmu predošlému účesu.

Radosť divákov zo zmeny účesu nemusíte hľadať dlho a vyčítať ju môžete napríklad z komentárov na sociálnej sieti. „Ten účes jej tak veľmi pristane. Mali ste jej ho dať už od začiatku, možno aj Miša by ním viac zaujala,“ odkázala napríklad diváčka. „Veľmi jej to pristane,“ pridala sa hneď ďalšia. Zdá sa teda, že sa s Kristínou zhodli na tom, že takto to súdružke Markovej pristane viac.

Čo by však herečku potešilo, je, aby diváci videli, že jej postava nie je len komická a energická, ale tiež citlivá, a že sa pod povrchom skrýva oveľa viac. To platí aj pre herečku, ktorá ju stvárňuje. V čom sa však odlišujú, je to, že je Andrea oportunistka, ako ju nazvala Kristína. „Aj za cenu napríklad toho, že by prezliekla kabát, čo sa vlastne aj stane, že vstúpi do strany, alebo teda… Má to v pláne,“ dodala Sisková.