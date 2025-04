Temná predzvesť v Dunaji, k vašim službám, z ktorej vám pôjde mráz po chrbte: U Klausovcov pôjde o život malej Elize

Ak ide o najväčší dramatický zvrat v Dunaji, k vašim službám, rozhodne si väčšina predstaví postavu Waltera Klausa. Ten je totiž ako na hojdačke a nikdy divák nevie, či sa rozhodne správne alebo bude pozerať len na svoj prospech. V prvotných epizódach totiž vzal Eve syna. Neskôr si síce napravil reputáciu, keď do deja vstúpil brat Wolfi. Potom sa však rozhodol pomstiť jeho smrť a stal sa ešte krutejším.

Napriek tomu, že je Walter Klaus viac zápornou než kladnou postavou, nikto nepochybuje, že mu záleží na jeho manželke Helge a ich dcére Elize. A svojím spôsobom aj na Helginej sestre Lene. Kto mu však bol najviac blízkym a komu najviac ukazoval svoju svetlú stránku, bol jeho brat Wolfi. Toho však, bohužiaľ, musel vlastnoručne zabiť po tom, ako mu život zničili pokusy doktora Mengeleho. No zdá sa, že to bola len temná predzvesť toho, čo čaká malú Elizu.

Ludwig pôjde po Helginej dcérke

Odkedy sa Ludwig vrátil do deja, bolo jasné, čo je jeho cieľom – získať Helgu a odpratať Waltera z cesty. To sa mu ale nepodarilo. Snaha dostať ho na front, aby trpel rovnako ako on, keďže mu spravil to isté, sa nevyplatila. Ale Ludwig sa nevzdáva. Takisto ako Holubec v minulosti, aj on sa dozvedel o Walterovom tajnom bratovi a zistil, že mal Wolfi Downov syndróm – niečo, čo bolo v tej dobe pre ríšu neakceptovateľné.

Diváci nemuseli v napätí čakať dlho, aby zistili, ako túto informáciu použije. Záver ôsmej epizódy totiž ukázal nepozvaného hosťa na oslave malej Elizy. Pritom tesne predtým sa gardisti rozprávali o tom, aká je dcérka Klausovcov zaostalá, a že je zvláštne, že hoci má rok a pol, ešte ani nelozí.

Ludwig do domu Klausovcov priviedol zástupkyňu doktora Mengeleho z inštitútu, kde bol umiestnený aj Wolfi. Tá sa prišla pozrieť na malú Elizu, čo rozhodne neveští nič dobré. Zdá sa, že Helga nebude mať obavy len o Lenu, ktorej sa sluch stále nevracia, ale aj o vlastnú dcéru, pričom s každou ďalšou epizódou sa bude jej strach stupňovať.

Zúfalá Helga spraví čokoľvek