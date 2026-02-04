Kremeľ nehovorí celú pravdu: Putinov režim má vážny problém, konflikt na Ukrajine je veľmi drahý

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusko míňa na armádu omnoho viac, než priznáva verejnosti.

Výdavky ruskej armády boli v uplynulých rokoch v skutočnosti o 66 percent vyššie, ako jej oficiálny rozpočet, uvádza analýza nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (BND). Rusko podľa analýzy nezahrnulo do údajov stavebné projekty ministerstva obrany, vojenské IT programy či sociálne benefity pre príslušníkov ozbrojených síl a uvádzalo ich v iných častiach štátneho rozpočtu.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Podľa nemeckej rozviedky sa to dá vysvetliť odlišnou metodikou pre započítavanie výdavkov na obranu ako má NATO. Oficiálne ruské údaje o výdavkoch na obranu sú zároveň často skreslené a vyžadujú si ďalšie posúdenie. Bez ohľadu na to sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 rozpočet na obranu prudko zvyšoval každý rok, podotkla BND.

Armádne výdavky dosiahli polovicu štátneho rozpočtu

Spravodajská služba odhaduje, že minuloročné výdavky ruskej armády boli približne 250 miliárd eur, čo je asi polovica štátneho rozpočtu a zhruba desať percent hrubého domáceho produktu (HDP). V roku 2022 predstavovali náklady armády šesť percent HDP, nasledujúci rok stúpli na 6,7 a ďalší na 8,5 percenta.

Ilustračná foto: SITA/AP

Analýza BND ozrejmuje, že financie sa okrem vojny proti Ukrajine používajú aj na rozšírenie vojenských možností krajiny, najmä v oblastiach v blízkosti východného krídla NATO. Podľa spravodajskej služby sú tieto údaje dôkazom, že Rusko predstavuje pre Európu čoraz väčšiu hrozbu, píše DPA.

