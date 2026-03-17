Krajina spala na zlate: Našli „superobrovské“ ložisko, má hodnotu 71 miliárd eur

nálezisko zlata

Michaela Olexová
Výskumníci k tomuto záveru dospeli po objavení viac ako 40 zlatonosných žíl pod poľom Wangu v čínskom okrese Pingjiang. Geológovia pôvodne odhadovali, že nálezisko by mohlo obsahovať približne 330 ton zlata. Následne pristúpili k 3D modelovaniu, ktoré naznačilo, že rozsah ložiska môže byť výrazne väčší.

Podľa portálu Popular Mechanics odborníci následne zistili, že odhadované zdroje v ložisku by mohli byť až približne 1 100 ton zlata a siahať do hĺbky okolo 2 800 metrov pod zemským povrchom.

Práve moderné metódy ukázali, že teoretická hodnota zlata v ložisku by pri súčasných cenách mohla dosahovať približne 83 miliárd dolárov, čo pri aktuálnom kurze zodpovedá asi 71 až 72 miliardám eur – toto číslo je však hrubým odhadom hodnoty kovu v zemi.

Ložisko je podľa čínskych zdrojov „superobrovské“

„Mnohé vrtné jadrá obsahovali viditeľné zlato,“ dodal Chen Rulin, vedúci expert tamojšieho geologického prieskumu so slovami, že vidieť takúto koncentráciu zlata je naozaj výnimočné.

Niektoré vzorky rudy podľa geológov obsahovali v priemere až 138 gramov zlata na tonu, čo je výrazne nad bežným priemerom.

Ako píše portál IDR, počiatočné hodnotenia čínskych úradníkov opisovali jedno z najkvalitnejších ložísk, aké boli za posledné dekády zaznamenané. Zahraniční odborníci napriek tomu odporúčajú opatrnosť. Upozorňujú najmä na formuláciu čínskych zdrojov o tom, že ložisko zlata je „superobrovské“. Ako spomína Sita, pracovať máme s údajom, že potrebujeme rozsiahlejšie testy, kým sa veľkosť objavu potvrdí.

Čínske ministerstvo prírodných zdrojov upozornilo aj na ďalší významný nález v lokalite Dadonggou v provincii Liaoning. O téme sme vás informovali v novembri 2025 a článok nájdete na tomto odkaze.

Prvé zmienky o nálezisku sa pritom objavili v roku 2024. V roku 2025 vedci online sprístupnili aj odborný článok v časopise China Mining Magazine.

Môže sa hneď začať s ťažbou?

