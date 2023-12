Kovová tyč mu prerazila lebku: Odborníci vytvorili rekonštrukciu tváre muža, ktorý prežil brutálnu nehodu

13. septembra 1848 utrpel železničný predák Phineas Gage jeden z najhrozivejších pracovných úrazov v histórii, keď mu železná tyč prerazila dieru do lebky a zničila mu značnú časť mozgu. Napriek zraneniu žil Gage ešte 12 a pol roka a po celý čas bol aktívny a (relatívne) normálny.

Tyč mu prešla lebkou a pristála 10 metrov za ním

Ako informuje IFLScience, vedcom sa po prvýkrát podarilo zrekonštruovať tvár Phineasa Gagea tak, ako vyzerala v čase, keď sa mimoriadne nepríjemný úraz odohral. Model tváre vytvoril 3D dizajnér a forenzný expert Cícero Moraes na základe skenov Gageovej lebky z počítačovej tomografie, ktoré boli po smrti muža darované Warrenovmu anatomickému múzeu.

K incidentu došlo, keď sa Gage chystal vyhodiť do vzduchu niekoľko skál počas výstavby železničnej trate vo Vermonte. Na malý moment nedával pozor a nechtiac pustil ťažkú železnú tyč, ktorú používal na utláčanie pušného prachu. Tá narazila na kameň, čo spôsobilo iskru, ktorá odpálila pušný prach. Následkom toho tyč vystrelila ako harpúna a vnikla do Gageovej lebky cez ľavé líce a vyšla v hornej časti lebky.

Tyč s dĺžkou 1,09 metra, s priemerom 3,18 centimetra a hmotnosťou približne 6 kilogramov nakoniec dopadla viac ako 10 metrov za Gageom a zanechala za sebou stopu krvi a mozgového tkaniva. Muža po incidente previezli na volskom záprahu späť do hotela, kde práve býval. Bol to zázrak, no bez pomoci vyšiel po schodoch do svojej izby. Lekár, ktorý ho prišiel ošetriť, mu musel ešte odstrániť približne 28 gramov zdevastovaného mozgového tkaniva a potom Gageovi obviazal lebku. Viac pre neho v tých časoch nemohol urobiť, všetci čakali, kým Phineas napokon zraneniam podľahne.

Gage sa po nehode zmenil

Znie to neuveriteľne, no Gage sa do mesiaca postavil na nohy a neskôr sa presťahoval do Čile, kde pracoval ako pomocník v stajni. Napriek pozoruhodnému fyzickému zotaveniu však priatelia a kolegovia poznamenali, že Gage po zranení už viac nebol tým istým človekom. Napríklad jeho intelektuálne schopnosti boli na úrovni dieťaťa a zmenila sa aj jeho povaha.

Mnohí ho poznali ako priateľského a nápomocného človeka, no po nehode bol nepríjemný, prejavoval málo rešpektu voči ostatným ľuďom a začal sa vyjadrovať vulgárne. Nakoniec zomrel 21. mája 1861, presne 12 rokov, šesť mesiacov a osem dní po tom, ako prišiel o časť mozgu, ktorú mu zasiahla železná tyč.

Počas rekonštrukcie Gageovej tváre Moraes potvrdil, že väčšina poškodení sa zrejme sústredila v oblasti ľavého čelného laloku mozgu. Zaujímavé je, že lekári neskôr začali časť mozgu odstraňovať zámerne, a to za účelom odstránenia nežiaducich vlastností. Tomuto procesu sa hovorí lobotómia. Nanešťastie, mnohí pacienti po lobotómii však skončili v oveľa horšom stave ako Phineas Gage.