Barbara založila jednu z najlepších bratislavských zmrzlinárni: V Koun nájdete rukolové či horalkové gelato

Boli týždeň otvorení a museli zavrieť kvôli pandémii. Zakladateľka tvrdí, že láska k práci je ich najväčší hnací motor.

Prevádzku Koun otvorila Barbara Szalaiová v roku 2015. Odvtedy ponúka zákazníkom netradičné príchute gelata, ktoré denne so svojím tímom pracovníkov pripravuje. Vyrábať gelato však nebolo jej snom odmalička.

„Mala som 24 rokov a nevedela som, čo so sebou. Práca, ktorú som vtedy robila, ma nebavila a potrebovala som sa posunúť,“ hovorí Barbara. Podľa jej slov jedného dňa pozerala televíziu a videla, ako žena v relácii vyrába zmrzlinu. „Okamžite mi to učarovalo a vedela som, že toto je to, čo chcem robiť, a tak som si vygooglila kurz na výrobu zmrzliny v Taliansku,“ prezradila o svojich začiatkoch.

Kurz absolvovala na Carpigiani Gelato University a trval štyri týždne. Podľa Barbariných slov to nebolo jednoduché a po ukončení kurzu sa ešte ďalšieho pol roka sama vzdelávala. „Najprv som sa musela naučiť, ako správne vybalansovať recepty tak, aby sedel pomer cukru, vody a ostatných surovín. Potom som sa učila pracovať so strojmi a vyrábať nanuky,“ dodáva.

Vzhladom na to, že Barbara študovala na Gelato University, nevyrába zmrzlinu, ale gelato. Mnohí si môžu tieto dva pojmy mýliť, avšak je medzi nimi niekoľko zásadných rozdielov.

„Odlišnosť spočíva v spôsobe podávania. Gelato servírujeme spatulami (lopatkami – pozn. red.). Vďaka nim je sýtejšie, a preto nedokážete zjesť viacero kopčekov, ako napríklad pri zmrzline,“ vysvetľuje. Rovnako dodáva, že je teplejšie v ústach i viac krémové. „Obsahuje menšie množstvo smotany, takže má aj menej tuku,“ hovorí.

Koun otvorili pred piatimi rokmi a ako hovorí samotná majiteľka, najnáročnejšie obdobie bolo pre ňu na začiatku. „Nečakali sme taký veľký úspech a neboli sme naň ani pripravení,“ uvádza. Podľa jej slov sprvu pracovala vo firme len rodina, no neskôr musela najať brigádnikov a zamestnancov.

Gelato priamo do domu

Úspešný biznis im tento rok prekazila pandémia koronavírusu. Majiteľka podniku na novovzniknuté okolnosti zareagovala a prišla s nápadom, ako Koun zachrániť.

Sezóna začína pre zmrzlinárov v marci a práve ten mal byť pre nich kľúčový. „Boli sme otvorení len týždeň a museli sme zavrieť. Vtedy prišiel ten moment, kedy sme sa potrebovali rýchlo vynájsť,“ hovorí o situácii spred piatich mesiacov.

Barbara prišla s nápadom, ktorý spočíval v donáškovej službe gelata priamo do domu. Denne stihli spraviť približne 30 rozvozov a mladá podnikateľka si nevie vynachváliť zákazníkov, ktorí ich počas ťažkej situácie podržali. „Sme malý rodinný podnik, nikto iný za nami nestojí. Všetko si robíme sami, ručne a s emóciami. Láska k práci je náš hlavný hnací motor,“ prezradila.

Sezóna sa končí okolo októbra, no výrobcovia zmrzlín a gelata ani zvyšného polroka nezáhaľajú. „Snažíme sa hľadať inovácie a vymýšľame nové receptúry,“ uvádza. Okrem pracovných povinností sa Barbara každý rok zúčastňuje na každoročnej gelato výstave, ktorá sa koná v Taliansku. So smiechom dodáva, že mimo iného si nájde čas aj na oddych.

Výťažok z predaja putuje na dobrú vec

Koun neponúka len klasické príchute, na aké ste zvyknutí. Prekvapiť vás môže horalkové či rukolové gelato. „Ako prvý som sama vlastnoručne urobila sorbet. Na presnú príchuť si už nespomínam, no viem, že som skombinovala chuť byliniek a korenia,“ hovorí o svojich experimentoch, ktoré ju držia do dnešného dňa. Inšpiráciu na netradičné kombinácie chutí čerpá najmä od rodiny, zamestnancov, ale i zákazníkov.

„Všetci, ktorí radi varia a neboja sa miešať nevídané príchute, majú u nás dvere otvorené,“ hovorí so smiechom. Barbara tvrdí, že jej najobľúbenejším je v súčasnosti koriandrový sorbet. „Vymyslela ho Baša Števulová a celý výťažok putuje na podporu malého Danielka,“ prezradila. Malému bojovníkovi pomáhajú v rámci kampane Kornútok nádeje.

Pre zakladateľku Koun-u je najťažšie odolať gelatu aj napriek tomu, že je s ním v každodennom kontakte: „Gelato mám čoraz viac rada a neviem sa ubrániť aspoň malej ochutnávke,“ prezradila.

Prevádzku Koun viete v súčasnosti nájsť len na Paulínyho 1 v Bratislave, avšak v minulosti ste si gelato zo Slovenska vedeli vychutnať aj v Dubaji. „Momentálne nemáme aktívny franchise. Mali sme obchod v Dubaji, ale kvôli nezhodám s majiteľmi sa prevádzka zavrela,“ uzatvára Barbara.