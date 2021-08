Jedinečný koncept, ktorý mieša svetové kuchyne: Bistro Streetfoodie pandémia nezastavila, namiesto toho expandovalo

Aj keď pandémia výrazne ochromila celý gastro sektor, niektorým prevádzkam sa aj napriek tomu viac-menej darilo. Tak ako mnohé ďalšie, aj známa banskobystrická prevádzka Streetfoodie prešla na režim donášky, keď svojich zákazníkov nemohli majitelia privítať vo svojich krásnych priestoroch. Na kolená ich to však nepoložilo, práve naopak. Podarilo sa im udržať sa na nohách a dokonca aj otvoriť ďalšiu reštauráciu v Žiline.

Streetfoodie je v Banskej Bystrici pomerne známym a obľúbeným miestom, kde si na svoje prídu nielen milovníci „pouličného jedla“, ale najmä tí, ktorí v gastre vyhľadávajú rozmanitosť svetových kuchýň. Veď kde inde by ste mohli ochutnať fantastický americký burger, indické korenisté jedlá a vietnamské pochúťky?

Streetfoodie prišiel v roku 2017 s unikátnym konceptom, ktorý spojil fantáziu chutí z kuchýň z celého sveta. Najmä však zo Spojených štátov amerických, Indie, Thajska, Vietnamu a Japonska. Najznámejšie pochúťky „z ulice“ sú v Streetfoodie podávané reštauračným servisom, k tomu, samozrejme, nechýba ponuka kvalitných nápojov, špecifická atmosféra a príjemná hudba, ktorá koncept streetfoodovej gastro prevádzky len skvelo dopĺňa.

O tom, čo a kto všetko za jedinečným mixom kuchýň pod jednou strechou stojí, prečo sa Streetfoodie rozhodlo expandovať práve do Žiliny, ako sa to majiteľom vôbec podarilo a čomu vďačí táto gastro prevádzka za úspech, sme sa porozprávali so zakladateľom reštaurácie, Marekom Weissom.

Podnik, ktorý spája kuchyne z celého sveta

Ako nám jeden zo zakladateľov Streetfoodie prezradil, zrejme tak ako u každého majiteľa reštaurácie, aj u nich bol na začiatku jeden veľký sen. „S kamarátmi z detstva sme už dlhšie rozmýšľali nad vlastným podnikom. Chceli sme priniesť do Banskej Bystrice unikátny koncept a spojiť ázijskú kuchyňu a „streetfoodové“ jedlá. Mali sme predstavu o interiéri, streetarte, hudbe, pití, no boli sme laici a učili sme sa každý deň,“ prezrádza nám o začiatkoch Marek. Na prvotnom pláne začali teda pracovať naplno a ako hovorí, najskôr začali s výstavbou samotného menu.

„Začali sme burgermi, ktoré som mal v hlave už rok pred otvorením. Nemohol som kvôli tomu spávať, stále som si zapisoval nové kombinácie a chute,“ hovorí. Postupne k tomu začali pribúdať ďalšie chute z odlišných kuchýň. „Pridala sa thajská kuchyňa, ktorú sme poznali z Thajska, neskôr vietnamská a indická. Všetky recepty vznikali postupne, každý mesiac nám napadlo niečo, čo by sme mohli vylepšiť,“ pokračuje Marek v rozprávaní o pretavovaní jeho sna na skutočnosť.

Postupne tak vzniklo v Banskej Bystrici Streetfoodie do takej podoby, v akej ho mnohí miestni i turisti, ktorí do mesta zavítali, poznajú dnes. Netrvalo dlho a z tohto miesta sa stal priestor, do ktorého sa mnohí radi vracajú nielen kvôli jedlu, ale najmä kvôli špecifickej atmosfére. Banskobystrická prevádzka totiž sídli v historickej budove Domu Matice slovenskej, ktorej priestory si svojpomocne zrekonštruovali.

„Niekomu to môže prísť ako šialenstvo, ale máme záľubu v starých budovách, ktorým môžeme opäť vdýchnuť život. Prerobiť ju nebolo veľmi náročné, no museli sme veľa vecí opravovať ešte aj po otvorení, tento priestor si nás ale doslova našiel,“ hovorí s úsmevom Marek.

Pandémia im priniesla viac zákazníkov

Úspešný chod banskobystrickej prevádzky, rovnako ako aj mnohé ďalšie kdekoľvek a nielen na Slovensku, poznačila v nemalej miere aj celosvetová pandémia. „Keď prišla prvá vlna, akurát sme prilietali s kolegom z Thajska. Bol to šok,“ priznáva.

„Museli sme sa však oklepať a začať makať. V priebehu týždňa sme premenili celý koncept na delivery a spočítali náklady, kde môžeme ušetriť,“ hovorí o neľahkých časoch Streetfoodie. Našťastie ich zákazníci vo veľkom podporili a obe vlny prežili. „Máme pocit, že sa nám dokonca základňa zákazníkov ešte viac rozšírila. Veľmi sa tomu na jednej strane tešíme a na druhej s pokorou čakáme, čo bude ďalej,“ dodáva.

Z Bystrice do Žiliny

Streefoodie sa aj napriek všetkým nástrahám pandémie podarilo nielen prežiť, ale tiež pokračovať vo zväčšovaní ich sna. Po Banskej Bystrici sa rozhodli expandovať a otvoriť rovnakú reštauráciu aj v Žiline. Prečo práve tam?

Žilinské Streetfoodie je ponukou jedál totožné s tým bystrickým. Dokonca aj priestory majú podobný ráz, ako v pôvodnej prevádzke. Podľa Marekových slov tu objavili miesto, ktoré ich ihneď oslovilo a vedeli, že tu to bude najlepšie. „Prenajímame si tu budovu od piatich súrodencov, ktorí ju zdedili a všetci žijú v Izraeli. Prerábali sme to tam rok,“ odhaľuje kúsky zákulisia príprav žilinskej pobočky Streetfoodie Marek Weiss.

Ako priznal, do Žiliny išli najmä preto, lebo sa im toto mesto páči a v Banskej Bystrici nevideli možnosť rastu. „Mali sme tu už dve prevádzky a nechceli sme ich kanibalizovať treťou. Veľmi sme chceli vedieť, či sa bude náš koncept páčiť aj ľuďom z iného mesta,“ hovorí Marek.

No aj keď ide o úplne iné mesto s inými obyvateľmi, ku konceptu pristupujú rovnako. „Veríme, že si k nám nájde cestu čoraz viac ľudí a vznikne medzi reštauráciou a zákazníkmi pevný vzťah,“ dopĺňa. A ten určite vznikne, rovnako ako aj v Bystrici.

Streetfood na mieste vychýrenej krčmy

Ako nám Marek ozrejmil, žilinské Streetfoodie sídli na mieste, kde kedysi bola najvychytenejšia krčma v meste. „Skoro každého, koho sme za posledný rok stretli, sa tam už raz opil alebo má iné spomienky z tohto priestoru,“ hovorí so smiechom Marek. Keď krčma skrachovala, vedel, že ten priestor si zaslúži viac ako to, aby chátral.

„Ide o storočnú budovu s vysokými stropmi, je tam skvelá akustika a má to svoje čaro. Snažili sme sa celý priestor pretvoriť tak, aby sme zachovali historický nádych a zakomponovali aj naše poznávacie znaky, ako industriálne prvky a streetart,“ hovorí o priestore Marek. Na zákazníkov tu tak čaká krásny veľký bar, stará podlaha zo 60. rokov, ktorú sa im podarilo zachrániť a zaujímavé stierky na všetkých stenách. „Chceli sme, aby naši zákazníci videli vzťah medzi banskobystrickou a žilinskou prevádzkou,“ dodáva Marek.

Žilinský koncept doplnili o nové prvky

No aj keď ide o totožný koncept, v Žiline majú zákazníci možnosť okoštovať aj iné jedlá. „Robíme napríklad steaky a dizajnovo sme išli viac do kože, keramiky a čalúnení,“ opisuje priestory aj menu Marek. Banskobystričania sa ale nemusia báť, na všetkom už pracujú aj v pôvodnom Streetfoodie, takže okrem japonskej či thajskej kuchyne si už čoskoro budú môcť zákazníci v Bystrici vychutnať aj nové jedlá.

Zdá sa teda, že koncept Streetfoodie si svojich skalných zákazníkov našiel a bude nachádzať aj tých nových. V iných mestách už ale partia kamarátov v najbližšom období neplánuje otvárať nové prevádzky svojpomocne. „Nad ďalším expandovaním nerozmýšľame, ale vedeli by sme si predstaviť partnerstvo vo forme frančízy, kde by sme sa podelili s naším konceptom s partnermi, ktorí by nám vyhovovali a tí by otvorili Streetfoodie v iných mestách,“ dodáva na záver Marek.

No a čo sú tajné čierne kone z ponuky jedál samotného zakladateľa? Marek má jednoznačné voľby, ktoré najviac chutia aj jeho zákazníkom. „Najviac u nás idú hovädzie udon rezance alebo Cheat burger s coleslaw šalátom,“ prezrádza.

Streetfoodie, môžete reštauráciu navštíviť v Banskej Bystrici v Dome Matice slovenskej na ulici Dolná 52. Alebo môžete navštíviť aj novootvorenú prevádzku v Žiline. Streetfoodie tu nájdete na ulici P. O. Hviezdoslava 10. Objednať si dobré jedlo ale môžete aj online, tu. Pokiaľ chcete na vlastných chuťových pohárikoch okúsiť, ako chutí, môžete reštauráciu navštíviť. Alebo môžete navštíviť aj novootvorenú prevádzkuObjednať si dobré jedlo ale môžete aj online, stačí kliknúť na web reštaurácie . Nezabudnite ich tiež sledovať na Facebooku či Instagrame. Banskobystrickú prevádzku nájdete tu tu , žilinskú tu

