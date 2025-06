Kóšer pivo za 6 € a židovský kaviár za 8,50 €: Boli sme v reštaurácii u našich susedov, kde sa nakrúcal oceňovaný film

Ak patríte medzi milovníkov kvalitnej kinematografie, pravdepodobne vám neušla minuloročná snímka, ktorá sa nakrúcala v Poľsku a uchmatla si viacero prestížnych filmových ocenení. Nesie názov Skutočná bolesť (A Real Pain) a dvojica ústredných hrdinov sa v nej vydáva po stopách holokaustu.

Bratrancov so židovskými koreňmi Davida a Benjiho stvárňujú známe hollywoodske mená — herec Jesse Eisenberg, ktorý okrem toho snímku aj režíroval a napísal k nej scenár a Kieran Culkin, ktorého si môžete pamätať z ikonického vianočného filmu Sám doma, kde sa objavil už ako dieťa po boku svojho brata, Macaulaya Culkina v role Kevina.

Vo filme Skutočná bolesť prichádzajú z Ameriky do Poľska, kde sa pridávajú k organizovanému skupinovému výletu po miestach poznačených trpkou minulosťou, ktorú ich stará mama zažila na vlastnej koži. Tá je už po smrti, no takýmto spôsobom sa rozhodnú vrátiť k svojim koreňom.

Spoznávajú mestečko Lublin a nevynechajú ani nacistický koncentračný tábor Majdanek, ktorý sa nachádza na jeho okraji. Zaujímavosťou je, že ide vôbec o prvý hraný film, ktorý dostal povolenie byť nakrúcaný priamo v nemeckom koncentračnom tábore.

Keďže sme nedávno Lublinské vojvodstvo navštívili aj my a skutočne nás táto snímka vrátila späť na miesta, ktoré sme videli, môžeme potvrdiť, že zachytiť reálie východného Poľska sa jej podarilo priam bravúrne.

Okrem prechádzky cez historickú bránu Brama Grodzka sme aj my, rovnako ako hrdinovia filmu, zavítali na večeru do miestnej židovskej reštaurácie s názvom Mandragora.

Reštaurácia sídli v samom historickom centre Lublinu, v budove, ktorá kedysi patrila židovským rodinám. Bola otvorená v roku 2004, je zariadená v tradičnom štýle a ako už asi tušíte, špecializuje sa na autentické jedlá židovskej kuchyne. Jej názov, Mandragora, symbolizuje lásku, plodnosť a šťastie a má pripomínať židovský domov.

Keď sme vošli dnu, okamžite nás uchvátila

Tento PREMIUM článok si teraz môžeš prečítať ZADARMO Vyskúšať predplatné Odomknúť článok Prihlásiť sa

Mali sme pocit, že sme sa preniesli do minulosti, no zároveň sme sa cítili mimoriadne útulne. Sadli sme si za dlhý stôl s bielym háčkovaným obrusom a celú atmosféru dotváral nábytok v starožitnom štýle, žltkasté steny s patinou a perzské koberce v červených odtieňoch. Keď sme otvorili jedálny lístok, videli sme, že sme na správnom mieste a reštaurácia je hrdá na to, že sa stala dejiskom filmu Skutočná bolesť.

Našli sme v ňom kartu s menu z filmu Skutočná bolesť, ktorá približovala, že niektoré jeho scény boli nakrútené práve na tomto mieste. Na jedálnom plátku sa nachádzal spomenutý napríklad židovský kaviár, falafel s hummusom, labnej, čo je hustý jogurtový syr, kačka či rezeň.

My sme sa rozhodli ochutnať z každého rožku trošku toho, čo reštaurácia ponúka.

Židovský kaviár aj kóšer pivo

Z predjedál sme zvolili židovský kaviár v cene približne 8,50 eura. No nenechajte sa oklamať týmto názvom, s kaviárom, ktorý poznáme, tento pokrm nemá veľa spoločného. Konkrétne v tomto prípade bola jeho hlavnou ingredienciou pečeň. Na našom stole nechýbali ani husacie žalúdky za asi 8,70 eura. Musíme priznať, že aj keď veľmi nie sme na tento typ lahôdok, ak by sme nevedeli, čo máme na stole, ani by sme to neuhádli a jednoducho by sme si len skvelo pochutili. Pretože dochutené boli fakt vynikajúco.

Z hlavných jedál sme si dali okrem iného aj výnimočnú kačku na červenom víne, ktorej chuť už len pri spomienke stále cítime v ústach. Jej cena bola necelých 19 eur.

V nápojovom lístku nás zaujal napríklad kóšer koktail za asi 7 eur, alebo kóšer pivo uvarené priamo pre túto reštauráciu za niečo cez 6 eur.

Z jedla ľuďom tečú slinky

Reštaurácii Mandragora svieti na googli hodnotenie vysokých 4,7 hviezdičiek z 5, ktoré vzniklo na základe približne 5-tisíc recenzií. Jej kvality potvrdzuje aj rebríček najlepšie hodnotených reštaurácií v Lubline na TripAdvisore, ktorý absolútne ovládla, čo je jasným dôkazom toho, že zákazníkom jedlo chutilo rovnako ako aj nám.

„Mňam, dajte si paradajkovú polievku a kačku, a odpadnete,“ stojí v jednom z mnohých hodnotení spokojných zákazníkov. A keďže sme kačku vyskúšali tiež, nemôžeme nič iné, než súhlasiť. „Atmosférické miesto. Všetko bolo do detailov premyslené a prepracované, od dizajnu interiéru až po správanie personálu,“ vystihol ďalší.

„Najlepšie jedlo, aké som kedy mal,“ doplnil niekto iný. „Prišiel som sem náhodou, ale už viem, že náhody neexistujú. Keby som mohol, dal by som tomuto miestu 6 hviezdičiek a ani to by nestačilo,“ rozplýval sa nadšený návštevník, ktorý dodal, že na tento zážitok tak skoro nezabudne. A s podobnými pocitmi sme odchádzali z reštaurácie aj my, a aj keď už od našej návštevy prešlo niekoľko týždňov, dodnes si živo spomíname na výrazné a zaujímavé chute, ktoré sme tu okúsili.

Takže ak sa ocitnete v Lubline, viete kam za dobrým jedlom zamieriť, presne ako hrdinovia filmu Skutočná bolesť, ktorý má na svojom konte dokonca aj sošku Oscara. Odniesol si ju Kieran Culkin za najlepší výkon herca vo vedľajšej úlohe a bol ocenený aj Zlatým Glóbusom. Len vám prajeme, aby ste si tu užili príjemnejšie rozhovory než hrdinovia snímky, ktorí tu zažili poriadne krušné chvíle. Ale nebudeme vám nič prezrádzať, veď si ju pozrite sami.

Ceny uvádzané v článku sú prepočítané z poľského zlotého na euro podľa aktuálneho kurzu.