Korupčný škandál za milióny zatriasol vládou: Ukrajinský parlament odvolal 2 ministrov, vyšetrovanie pokračuje

Ukrajinský parlament v stredu schválil odvolanie ministra spravodlivosti Hermanа Haluščenka a ministerky energetiky Svitlany Hrynčukovej, ktorých mená sa objavujú vo vyšetrovaní Národného protikorupčného úradu (NABU) o korupcii v energetickom sektore.
Haluščenko v rokoch 2021 – 2025 zastával post ministra energetiky, informovalo Rádio Sloboda (RFE/RL) a agentúra DPA, píše TASR. Za Haluščenkovo odvolanie hlasovalo 323 poslancov a za odvolanie Hrynčukovej 315 členov zákonodarného zboru.
Opozičné strany blokovali rokovanie
Ich odchod žiadal prezident Volodymyr Zelenskyj. Odvolaní ministri ani premiérka Julija Svyrydenková sa na schôdzi parlamentu nezúčastnili, čo kritizovali niektorí poslanci.
Ukrajinský parlament sa odvolávaním ministrov zapletených do rozsiahleho korupčného škandálu začal zaoberať ešte v utorok. Schôdza však bola odložená na stredu po tom, čo poslanci opozičnej frakcie Európska solidarita zablokovali predsednícke pódium a požadovali prerokovanie otázky demisie celej vlády.
Napätie v parlamente rastie
RFE/RL pripomenula, že frakcia liberálno konzervatívnej Európskej solidarity (ES) spolu s opozičnou frakciou liberálnej strany Hlas (Holos) v pondelok vyzvali, aby sa v parlamente vytvorila nová koalícia. Väčšinu v ňom má teraz proprezidentská frakcia Sluha národa.
Jej poslanci obvinili opozičných politikov z blokovania činnosti zákonodarného zboru. „Kým jedni zlodeji utekajú a skrývajú sa, iní populistickí politici hrajú divadlo,“ povedal poslanec vládnej strany Danylo Hetmancev.
Vyšetrovanie sa týka jadrového sektora
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) minulý týždeň informovali o odhalení rozsiahleho rozkrádania v spoločnosti Enerhoatom, ktorá je prevádzkovateľom ukrajinských jadrových elektrární. Vyšetrovanie sa týka úplatkov vyplatených pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine.
Takéto konštrukcie majú chrániť energetickú infraštruktúru pred dronovými a raketovými útokmi ruskej armády. Podľa vyšetrovateľov korupčníci cez tzv. back office v centre Kyjeva legalizovali približne 100 miliónov dolárov.
Tento korupčný škandál je spojený s podnikateľom Timurоm Mindičоm, ktorý je spolumajiteľom štúdia Kvartal 95 a ktorého médiá označujú za priateľa prezidenta Zelenského. Podľa vyšetrovateľov bol Mindič tvorcom a jedným z hlavných beneficientov tohto korupčného projektu.
Zadržané osoby a úteky hlavných podozrivých
Doteraz boli v tomto prípade vznesené obvinenia proti ôsmim osobám, z ktorých päť bolo zadržaných. Mindič a podozrivý finančník Olexandr Cukerman (známy ako Šugarmen) sa momentálne nenachádzajú na Ukrajine – Mindič údajne opustil krajinu niekoľko hodín pred prehliadkou svojho domu.
V stredu ukrajinské médiá informovali, že vyšetrovatelia NABU prehľadali aj dom Vitalija Brovka, bezpečnostného riaditeľa spoločnosti Naftohaz. Zatiaľ nie je známe, či tento prípad súvisí s Mindičovým.
