Kontrolórov ropovodu chce viesť Česko: Tlak na obnovenie Družby je ako vydieranie, tvrdí Zelenskyj

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Česko chce viesť tím na Ukrajine.

Česko je podľa ministra priemyslu a obchodu ČR Karla Havlíčka pripravené viesť misiu európskych odborníkov, ktorí by zistili stav ropovodu Družba na Ukrajine. Povedal to v pondelok pred rokovaním Rady ministrov EÚ pre energetiku v Bruseli. Zdôraznil, že spor medzi Ukrajinou, Maďarskom a Slovenskom je spolitizovaný, dostal sa do emotívnej roviny a je potrebné ho začať riešiť vecne, informuje spravodajkyňa TASR.

Je tu spor medzi Ukrajinou, Maďarskom a Slovenskom. Je potrebné tie vzťahy upokojiť a dostať to z emotívnej politickej diskusie do vecnej diskusie. A podľa nášho názoru by Ukrajina mala umožniť, aby tam dorazila skupina európskych odborníkov. My navrhneme, aby bola vedená Českou republikou,“ povedal Havlíček.

Česko je podľa jeho slov schopné zostaviť tím odborníkov, ktorí by spoločne so zástupcami ďalších európskych krajín na mieste zistili faktický stav ropovodu. Tak by sa podľa jeho slov nezávisle skonštatovalo, do akej miery je alebo nie je potrubie porušené a dokedy by Ukrajina bola schopná prevádzku ropovodu obnoviť.

Ilustračná foto: TASR/AP

Maďari tvrdia, že Ukrajina neobnoví prevádzku z politických dôvodov

Ukrajina stále nie je ochotná rokovať o otázke dodávok ropy, uviedol na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Podľa šéfa diplomacie ukrajinská strana nebola ochotná zúčastniť sa ani na trojstrannom stretnutí so slovenským a ukrajinským ministrom energetiky plánovanom v Bruseli, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server magyarnemzet.hu.

Szijjártó vo videu novinárom v Bruseli povedal, že stretnutie sa neuskutočnilo ani po tom, čo delegácia maďarského ministerstva energetiky strávila tri a pol dňa v Kyjeve, kde sa pokúsila začať rokovania s ukrajinskou stranou.

Všetky existujúce žiadosti o stretnutia sú zamietané v Kyjeve aj Bruseli a inšpektorom Európskej únie nie je dovolené cestovať na miesto, zdôraznil maďarský minister zahraničných vecí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svojim európskym spojencom povedal, že tlak na opätovné uvedenie ropovodu Družba do prevádzky je ako „vydieranie“. TASR o tom v nedeľu informovala podľa správy agentúry AFP. Ukrajina uviedla, že ropovod Družba zo sovietskej éry, ktorý prechádza cez jej územie a prepravuje ropu do Maďarska a na Slovensko, bol poškodený v dôsledku ruského útoku koncom januára a jeho oprava môže trvať do šiestich týždňov.

Budapešť a Bratislava pohrozili zablokovaním pomoci EÚ v prípade, že Kyjev urýchlene neuvedie ropovod opäť do prevádzky, kým Európska komisia navrhla zostavenie delegácie, ktorá by ropovod preskúmala, pripomenula AFP.

Pripravte si peňaženky, úroky hypoték pôjdu hore: Analytik povedal, kedy to môžeme očakávať

