Konšpiračnú televíziu Slovan na Facebooku už nenájdete: Po záhadnom statuse stránku premenovali, dostala bizarný názov

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová dlhodobo odmieta komunikáciu s médiami hlavného prúdu. Miesto toho ako členka vlády naďalej propagovala konšpiračný projekt TV Slovan, ľudí nabádala k stiahnutiu aplikácie, aby mohli sledovať vysielanie a divákov žiadala o finančnú podporu. Za takýto konflikt záujmov jej môže hroziť pokuta vo výške ročného platu, o čom sme vás informovali pred pár dňami.

Medzičasom sa ku kauze vyjadril aj poslanec Peter Kotlár. Tvrdí, že so Šimkovičovou rozviazal pracovnoprávny vzťah a vzdal sa konateľstva. Podľa jeho slov zrušili aj účet, kam ľudia posielali finančné príspevky. Alternatívnu TV Slovan by ste dnes hľadali márne. Okrem novej profilovej fotky sa zmenil aj názov stránky, kde Šimkovičová spolu s poslancom Kotlárom vystupujú.

Zmena je život

Včera pribudol na facebooku TV Slovan príspevok s popisom: „Trošku obídeme zdroje závisti a čoskoro sa k vám prihovoríme.“ Chvíľu nato došlo k zmene názvu stránky na „Martina a Peter“.

Na Instagrame o tom informovalo aj Progresívne Slovensko (PS), ktoré na možné protizákonné kroky ministerky upozornilo ako prvé. „Kozmetickou zmenou sa konanie ministerky nijako nezmaže, doterajšie pochybenia týmto nenapravia a nemení sa ani fakt, že vykonáva činnosť nezlučiteľnú so zákonom. Výbor má rokovať o tejto veci v nasledujúcom týždni.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Mesterová (@zuzanamesterova)

Či pôjde o spoločný politický a oficiálny účet, z ktorého sa budú ministerka kultúry a poslanec za Slovenskú národnú stranu (SNS) prihovárať voličom, nie je zrejmé. Ani jeden z nich zatiaľ k zmene nedal stanovisko.

Oficiálny web TV Slovan zatiaľ zostáva pod nezmenenou doménou. Ak by ste sa však snažili dostať k nejakému obsahu, aktuálne by to bolo márne. „Pracujeme na aktualizáciách. Za pochopenie ďakujeme,“ informuje stránka. TV Slovan bol v minulosti webom Konšpirátori.sk zaradený na zoznam konšpiračných médií, ktoré nerešpektujú základné zásady novinárskej etiky.

Profilová fotka od zakázaného média

Nový názov nie je to jediné, čo bývalá TV Slovan, po novom Martina a Peter, svojim fanúšikom počas druhej adventnej nedele priniesli. Časový záznam sociálnej siete ukazuje, že za posledných 24 hodín došlo k zmene profilovej fotky presne 6-krát.

Médium, ktoré sa pre súčasnú koalíciu nachádza na „čiernej listine“, poslúžilo na to, aby si Martina a Peter mohli nastaviť novú profilovku. Každý, kto ich facebook navštívi, tak uvidí fotografiu fotenú Tomášom Benedikovičom z Denníka N. Úsmev vyvolávajú aj komentáre sledovateľov, ktorí túto zmenu chvália.

Šimkovičová a Kotlár dlhodobo odmietajú odpovedať na otázky médií, ako sú Denník N, SME, Aktuality. SNS, na ktorej kandidátke sa obaja dostali do parlamentu, dokonca ako prvá z koalície odmietla vpustiť tieto médiá na svoju tlačovku.

Ministerka verzus ústava

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zakazuje členom vlády, ale aj poslancom parlamentu, robiť reklamu súkromným firmám. Je to podobná situácia, ako keby niektorý z novinárov propagoval jednu politickú stranu na úkor svojej objektivity.

Poslankyne za PS – Zora Jaurová a Zuzana Mesterová podali podnet na výbor pre nezlúčiteľnosť funkcií a žiadajú, aby bola Šimkovičovej udelená pokuta vo výške 12-násobku mesačného platu. Ministerka kultúry by tak prišla o jeden ročný plat. Zasadnutie výboru sa malo konať už minulý týždeň, posunulo sa však na začiatok tohto.

Interez kontaktoval profil bývalej televízie Slovan. Článok budeme neskôr aktualizovať o vyjadrenie.