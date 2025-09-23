Konsolidácia pokračuje: Verejnosť sa o šetrení štátu dozvie až v októbri. Stále sa nedohodli o sviatkoch ani opatreniach

O tom, ako bude štát šetriť v rámci pripravovanej konsolidácie verejných financií, zatiaľ nie je jasné takmer nič. Podrobnosti sa podľa slov poslanca Tibora Gašpara zo Smeru dozvieme až v októbri, keď vláda zverejní návrh štátneho rozpočtu. Ako dodal, rokovania o opatreniach stále prebiehajú.
Na situáciu upozornil Denník N. Minister financií Ladislav Kamenický už avizoval, že celkový objem úspor má byť na úrovni 1,3 miliardy eur. Stále však nie je jasné, na akých konkrétnych opatreniach má štát túto sumu ušetriť.
Zo zoznamov zatiaľ nič
Od jednotlivých ministrov žiadal šéf rezortu financií zoznam krokov do 12. septembra. Do dnešného dňa však neboli zverejnené žiadne konkrétne detaily. Znamená to, že verejnosť si na odpovede, kde a ako bude vláda škrtmi šetriť, bude musieť ešte počkať.
Do rozpravy ku konsolidačnému balíku sa podľa predsedajúceho Andreja Danka prihlásilo 34 poslancov. Ďalší sa budú môcť potom hlásiť ústne. Štefan Kišš z PS upozorňuje, že v pléne vidí prítomných troch koaličných poslancov.
Možné je aj nočné rokovanie
Predseda klubu Smeru Ján Richter avizuje, že rozprava ku konsolidácii bude dlhá. Dnes parlament rokuje do 20. hodiny. Zajtra bude rozprava prerušená, lebo minister financií Ladislav Kamenický bude na výjazdovom rokovaní vlády, popoludní by sa mohlo pokračovať v konsolidácii. Richter nevylúčil ani nočné rokovanie.
Stále tiež nepadlo rozhodnutie, ktorých štátnych sviatkov sa bude konsolidácia týkať, aj keď téma ich dočasného zrušenia je na stole už dlhšie.
