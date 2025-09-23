Konsolidácia pokračuje: Verejnosť sa o šetrení štátu dozvie až v októbri. Stále sa nedohodli o sviatkoch ani opatreniach

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Nina Malovcová
TASR
Štátne škrty sa nateraz odkladajú, konkrétne kroky verejnosť uvidí až v októbri.

O tom, ako bude štát šetriť v rámci pripravovanej konsolidácie verejných financií, zatiaľ nie je jasné takmer nič. Podrobnosti sa podľa slov poslanca Tibora Gašpara zo Smeru dozvieme až v októbri, keď vláda zverejní návrh štátneho rozpočtu. Ako dodal, rokovania o opatreniach stále prebiehajú.

Na situáciu upozornil Denník N. Minister financií Ladislav Kamenický už avizoval, že celkový objem úspor má byť na úrovni 1,3 miliardy eur. Stále však nie je jasné, na akých konkrétnych opatreniach má štát túto sumu ušetriť.

Zo zoznamov zatiaľ nič

Od jednotlivých ministrov žiadal šéf rezortu financií zoznam krokov do 12. septembra. Do dnešného dňa však neboli zverejnené žiadne konkrétne detaily. Znamená to, že verejnosť si na odpovede, kde a ako bude vláda škrtmi šetriť, bude musieť ešte počkať.

Foto: TASR (Martin Baumann)

Do rozpravy ku konsolidačnému balíku sa podľa predsedajúceho Andreja Danka prihlásilo 34 poslancov. Ďalší sa budú môcť potom hlásiť ústne. Štefan Kišš z PS upozorňuje, že v pléne vidí prítomných troch koaličných poslancov.

Možné je aj nočné rokovanie

Predseda klubu Smeru Ján Richter avizuje, že rozprava ku konsolidácii bude dlhá. Dnes parlament rokuje do 20. hodiny. Zajtra bude rozprava prerušená, lebo minister financií Ladislav Kamenický bude na výjazdovom rokovaní vlády, popoludní by sa mohlo pokračovať v konsolidácii. Richter nevylúčil ani nočné rokovanie.

Stále tiež nepadlo rozhodnutie, ktorých štátnych sviatkov sa bude konsolidácia týkať, aj keď téma ich dočasného zrušenia je na stole už dlhšie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dostali sme smutnú stopku od partnerov: Musíme byť súčasťou dronového múru a Fico musí urobiť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac