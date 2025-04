Konečne uzavrú svoju minulosť. Toto sú 3 znamenia zverokruhu, ktoré čaká ešte v apríli veľké oslobodenie v živote

Štvrtý mesiac v roku si niektorí ľudia zamilujú a len tak ľahko naň nezabudnú. Zostane im v pamäti hneď z viacerých dôvodov. Apríl sa považuje za obdobie zmien a transformácií, ktorými si určité znamenia zverokruhu prejdú. Ocitnú sa zoči-voči svojej minulosti, ktorú majú dlhé roky otvorenú a trápia ich neuzavreté problémy a aj iné nepríjemnosti. Konfrontácie so svojimi hriechmi z predošlých čias sa však skončia pre nich najlepšie ako len môžu. Konečne si vydýchnu a zažijú exponenciálny rast, ktorý ich naštartuje do novej kapitoly svojho života.

Kým mnohí nemajú celý život vyriešené veci zo svojej minulosti, niektoré znamenia zverokruhu za tým dajú bodku a začnú odznova. Čaká ich znovuzrodenie, ku ktorému dôjde ešte v apríli, ako naznačil Collective World. Štvrtý mesiac v roku sa stane pre nich novým začiatkom. Budú sa pozerať len dopredu a budú žiť tu a teraz. Už sa neobhliadnu dozadu a za tým, čo bolo. Časom si na svoju minulosť ani len nespomenú. Obrátia list a odštartujú nový život.

Býk

Od začiatku nového roka ste si toho naložili na plecia viac než inokedy, no kráčate vpred s húževnatosťou robustného býka. Každý však potrebuje oddych a týka sa to aj tých najmocnejších stvorení. Konečne sa toho dočkáte v štvrtom mesiaci v roku. Pri spomienkach na posledných pár mesiacov uznáte a prijmete problémy, ktoré vás ťažia a trápia. Je jedno, či ide o nenaplnený vzťah alebo o blízkeho priateľa, s ktorým ste sa nepohodli. Prijmete to, čo sa stalo a budete kráčať vpred.

Váhy