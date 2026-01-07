Koho by chceli Slováci za premiéra? Prieskum odhalil jasného lídra aj prekvapenia

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Martin Cucík
SITA
Slováci zjavne nemajú radi zmenu.

Slováci chcú najčastejšie za premiéra súčasného predsedu vlády a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Prieskum bol realizovaný v dňoch 1. až 9. decembra 2025 na vzorke 1 050 respondentov.

Respondenti nedostali žiadne možnosti, sami odpovedali na otázku: „Koho by ste chceli za premiéra?“. Fica ako premiéra si želá 15 percent opýtaných. Ďalších 9 percent respondentov by na premiérskej stoličke chcelo vidieť predsedu opozičného hnutia Progresívne Slovensko, Michala Šimečku.

Sedem percent účastníkov prieskumu by chcelo mať za predsedu vlády predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča, ktorý už funkciu predsedu vlády v minulosti zastával (v rokoch 2020 až 2021, po koaličnej kríze odišiel na post ministra financií, pričom premiérsky post po ňom prebral Eduard Heger – pozn. SITA).

Foto: TASR – Jakub Kotian

Tradičné mená aj národovci

Tri percentá respondentov by chceli mať na poste premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý v roku 2023 túto pozíciu zastával v úradníckej vláde. Rovnako, po tri percentá opýtaných, tiež uvádzali, že by za premiéra chceli predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Milana Majerského, a tiež súčasného prezidenta SR Petra Pellegriniho (aj Pellegrini už v minulosti vládnemu kabinetu šéfoval, a to v rokoch 2018 až 2020 – pozn. SITA).

Dve percentá respondentov by chceli, aby vláde predsedal predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Ďalšie dve percentá by si želali na danom poste predsedu opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislava Gröhlinga a rovnako dve percentá by za premiéra chceli mať bývalého ministra zahraničných vecí a neúspešného prezidentského kandidáta Ivana Korčoka. Dve percentá opýtaných tiež odpovedali, že by chceli za premiéra slovenského europoslanca Milana Uhríka, predsedu v súčasnosti mimoparlamentného hnutia Republika.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Horalkový paragraf v praxi: Muž zo Žiliny opakovane kradol, odniesol si tovar za stovky eur.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac