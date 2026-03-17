Kedysi úspešná slovenská firma padla, skloňujú sa veľké dlhy aj podvody. Vyšetrovanie sa teraz blíži ku koncu

Ešte pred pár rokmi bol pivovar Karpat ukážkou toho, ako sa môže malá slovenská firma rýchlo presadiť aj za našimi hranicami. V súčasnosti však prebieha vyšetrovanie obvinení zo zneužitia eurofondov a z prania špinavých peňazí.
Vyšetrovania a súdne konania odhalili rozsiahle podvody a nesplatené záväzky, pričom súdy potvrdili, že pivovar je platobne neschopný a jeho dlhy presahujú 13 miliónov eur. Ako uvádza portál Aktuality, dlhoročné vyšetrovanie okolo pivovaru sa blíži ku koncu.
Spolupráca s veľkým reťazcom
Prvý zásadný úspech pre pivovar prišiel v roku 2016, rok po založení. Pivovar nadviazal spoluprácu s reťazcom Tesco a začal dodávať pivo pod prémiovou značkou Tesco Finest. Vďaka tomu sa produkty pivovaru dostali nielen do slovenských obchodov, ale aj na trhy v Česku, Poľsku a Maďarsku. Informoval o tom v roku 2017 portál Stratégie.
Expanzia priniesla rýchly rast. Firme stúpli tržby, pribudli noví zamestnanci a majitelia začali hovoriť o ďalšom rozširovaní výroby aj portfólia nápojov. V tom čase nič nenasvedčovalo tomu, že sa tento dobre rozbehnutý príbeh raz skončí na európskej prokuratúre.
Pandémia firme nepomohla
Hoci pandémia firme zasadila tvrdú ranu, problémy sa začali objavovať ešte pred ňou. V roku 2019 firma Distrib Capital, vlastník pivovaru, prvýkrát vykázala výraznejšiu stratu napriek tomu, že predtým dosahoval tržby prevyšujúce 7 miliónov eur.
Rok 2020 situáciu ešte zhoršil. Obmedzenia v gastronómii pripravili pivovar o významnú časť odbytu. Firma vtedy využila aj inštitút dočasnej ochrany pred veriteľmi. Situácia teda bola vážna už pred šiestimi rokmi.
V septembri 2021 sa finančné výsledky spoločnosti Distrib Capital výrazne zhoršili a pivovaru už hrozil úplný kolaps. Voči spoločnosti bolo začaté konkurzné konanie. O štyri roky neskôr, v marci 2025, nakoniec firma skončila v konkurze.
Dlhy presiahli 13 miliónov eur
Finančné zrútenie firmy dokumentuje aj zoznam veriteľov. Záväzky spoločnosti Distrib Capital presahujú 13 miliónov eur a veriteľmi sú banky, štát aj súkromné firmy. Najväčším veriteľom je Ministerstvo hospodárstva SR s nárokmi viac než 3,8 milióna eur v dvoch pohľadávkach.
Významnú sumu si uplatňuje aj 365.bank (približne 2,4 milióna eur) či Finančné riaditeľstvo SR s pohľadávkou nad 1,4 milióna eur. V zozname figurujú aj leasingové spoločnosti a zahraničné banky, napríklad UniCredit Leasing alebo BKS Bank.
Eurofondy a akcia Karpat
Kľúčovým momentom príbehu pivovaru bolo pridelenie eurofondov, ktoré mu mali pomôcť v rozvoji. Napokon sa však stali v roku 2023 predmetom vyšetrovania Európskej prokuratúry. Podľa portálu Aktuality získala spoločnosť Distrib Capital približne 3,6 milióna eur z programu na podporu výskumu a inovácií, pričom táto suma tvorila takmer polovicu celej investície.
Eurofondy boli firme pridelené z rezortu školstva, ktorý mala v rokoch 2016 až 2019 pod sebou strana SNS Andreja Danka. V čase dotácií mu šéfoval Peter Plavčan, ktorý v roku 2017 v dôsledku tlaku premiéra Roberta Fica odstúpil z funkcie po tom, ako sa prevalil škandál s eurofondovými machináciami.
Škoda viac ako 3 milióny eur
Medzi obvinenými boli podľa TASR majiteľ, konateľ a účtovník pivovaru, a tiež konateľ spoločnosti, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní. V súvislosti s prípadom vyšetrovali aj dvoch úradníkov zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a tri právnické osoby.
Všetci podozriví boli obvinení z podvodu pri verejnom obstarávaní, z úverových podvodov a z prania špinavých peňazí.
Ako informoval Denník E, tieto podvody spôsobili rozpočtu EÚ škodu vo výške 3,2 milióna eur. Podľa správ sa manažéri pivovaru zároveň snažili neoprávnene získať ďalší príspevok z eurofondov vo výške 214 000 eur.
Podľa portálu Aktuality sa kauza blíži do finále. Už čoskoro sa teda možno verejnosť dozvie, ako skončí príbeh kedysi úspešného remeselného pivovaru.
Nahlásiť chybu v článku