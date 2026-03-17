Kedysi úspešná slovenská firma padla, skloňujú sa veľké dlhy aj podvody. Vyšetrovanie sa teraz blíži ku koncu

Foto: Fb/Pivovar Karpat

Martin Cucík
Kedysi úspešný remeselný pivovar Karpat má dlhy viac ako 13 miliónov eur a firma je spájaná s podvodmi s eurofondmi.

Ešte pred pár rokmi bol pivovar Karpat ukážkou toho, ako sa môže malá slovenská firma rýchlo presadiť aj za našimi hranicami. V súčasnosti však prebieha vyšetrovanie obvinení zo zneužitia eurofondov a z prania špinavých peňazí.

Vyšetrovania a súdne konania odhalili rozsiahle podvody a nesplatené záväzky, pričom súdy potvrdili, že pivovar je platobne neschopný a jeho dlhy presahujú 13 miliónov eur. Ako uvádza portál Aktuality, dlhoročné vyšetrovanie okolo pivovaru sa blíži ku koncu.

Spolupráca s veľkým reťazcom

Prvý zásadný úspech pre pivovar prišiel v roku 2016, rok po založení. Pivovar nadviazal spoluprácu s reťazcom Tesco a začal dodávať pivo pod prémiovou značkou Tesco Finest. Vďaka tomu sa produkty pivovaru dostali nielen do slovenských obchodov, ale aj na trhy v Česku, Poľsku a Maďarsku. Informoval o tom v roku 2017 portál Stratégie.

Expanzia priniesla rýchly rast. Firme stúpli tržby, pribudli noví zamestnanci a majitelia začali hovoriť o ďalšom rozširovaní výroby aj portfólia nápojov. V tom čase nič nenasvedčovalo tomu, že sa tento dobre rozbehnutý príbeh raz skončí na európskej prokuratúre.

Pandémia firme nepomohla

Hoci pandémia firme zasadila tvrdú ranu, problémy sa začali objavovať ešte pred ňou. V roku 2019 firma Distrib Capital, vlastník pivovaru, prvýkrát vykázala výraznejšiu stratu napriek tomu, že predtým dosahoval tržby prevyšujúce 7 miliónov eur.

Reprofoto: Finstat

Rok 2020 situáciu ešte zhoršil. Obmedzenia v gastronómii pripravili pivovar o významnú časť odbytu. Firma vtedy využila aj inštitút dočasnej ochrany pred veriteľmi. Situácia teda bola vážna už pred šiestimi rokmi.

V septembri 2021 sa finančné výsledky spoločnosti Distrib Capital výrazne zhoršili a pivovaru už hrozil úplný kolaps. Voči spoločnosti bolo začaté konkurzné konanie. O štyri roky neskôr, v marci 2025, nakoniec firma skončila v konkurze.

Dlhy presiahli 13 miliónov eur

Finančné zrútenie firmy dokumentuje aj zoznam veriteľov. Záväzky spoločnosti Distrib Capital presahujú 13 miliónov eur a veriteľmi sú banky, štát aj súkromné firmy. Najväčším veriteľom je Ministerstvo hospodárstva SR s nárokmi viac než 3,8 milióna eur v dvoch pohľadávkach.

Foto: Fb/Pivovar Karpat

Významnú sumu si uplatňuje aj 365.bank (približne 2,4 milióna eur) či Finančné riaditeľstvo SR s pohľadávkou nad 1,4 milióna eur. V zozname figurujú aj leasingové spoločnosti a zahraničné banky, napríklad UniCredit Leasing alebo BKS Bank.

Eurofondy a akcia Karpat

Kľúčovým momentom príbehu pivovaru bolo pridelenie eurofondov, ktoré mu mali pomôcť v rozvoji. Napokon sa však stali v roku 2023 predmetom vyšetrovania Európskej prokuratúry. Podľa portálu Aktuality získala spoločnosť Distrib Capital približne 3,6 milióna eur z programu na podporu výskumu a inovácií, pričom táto suma tvorila takmer polovicu celej investície.

Peter Plavčan (nominant SNS) 17. augusta 2017 abdikoval. Foto: TASR – Martin Baumann

Eurofondy boli firme pridelené z rezortu školstva, ktorý mala v rokoch 2016 až 2019 pod sebou strana SNS Andreja Danka. V čase dotácií mu šéfoval Peter Plavčan, ktorý v roku 2017 v dôsledku tlaku premiéra Roberta Fica odstúpil z funkcie po tom, ako sa prevalil škandál s eurofondovými machináciami.

Škoda viac ako 3 milióny eur

Medzi obvinenými boli podľa TASR majiteľ, konateľ a účtovník pivovaru, a tiež konateľ spoločnosti, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní. V súvislosti s prípadom vyšetrovali aj dvoch úradníkov zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a tri právnické osoby.

Všetci podozriví boli obvinení z podvodu pri verejnom obstarávaní, z úverových podvodov a z prania špinavých peňazí.

Ako informoval Denník E, tieto podvody spôsobili rozpočtu EÚ škodu vo výške 3,2 milióna eur. Podľa správ sa manažéri pivovaru zároveň snažili neoprávnene získať ďalší príspevok z eurofondov vo výške 214 000 eur.

Podľa portálu Aktuality sa kauza blíži do finále. Už čoskoro sa teda možno verejnosť dozvie, ako skončí príbeh kedysi úspešného remeselného pivovaru.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V známom nákupnom centre skončila celá módna skupina, ale aj tradičná predajňa. Ľudí chodilo menej,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac