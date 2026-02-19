Keď ani milióny na účte nestačia: Snoop Dogg zažil v Taliansku poriadny trapas, musel zaimprovizovať

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Celkom slušne z toho vykorčuľoval.

Zimné olympijské hry v Taliansku nie sú len o snehu a športových výkonoch, ale aj o hviezdach, ktoré vnášajú do Milána a Cortiny svetový lesk. Jednou z najvýraznejších tvárí v dejisku hier bol americký rapper Snoop Dogg. Ten si taliansku „dolce vita“ užíva so šarmom sebe vlastným, no ani status globálnej superstar ho neochránil pred situáciou, ktorú pozná nejeden bežný smrteľník: momentom, keď vám v bare jednoducho „neprejde karta“.

Snoop Dogg, známy svojou láskou k dobrému jedlu a uvoľnenej atmosfére, zavítal počas hier do jedného z miestnych talianskych podnikov. Večer prebiehal v skvelej nálade, až kým neprišlo k vyrovnaniu účtu. Podľa očitých svedkov nastala pomerne komická situácia, keď rapperova platobná karta bola terminálom opakovane odmietnutá, ako informoval Daily Mail.

Foto: Profimedia/AFP PHOTO / MILANO CORTINA 2026 OLYMPIC COMMITTEE

Trapas v talianskom bare

Hoci sa personál snažil byť maximálne diskrétny, pri osobnosti Snoopovho kalibru sa podobná správa rozkríkne rýchlejšie než výsledky slalomu. Napriek tomu, že jeho majetok sa odhaduje na desiatky miliónov dolárov, talianska technika mala zjavne iný názor a rapper zostal v danom momente bez prostriedkov na zaplatenie objednávky.

Zaujímavá situácia sa stala v bare Cronox v Livigne, kde si vychutnával dobré jedlo. „Snoop Dogg si v bare mojich rodičov objednal cheeseburger, kuracie krídelká, kuracie nugety a hranolky. Potom poslal svoj tím, aby to vyzdvihol a zaplatil, ale nešlo im to. Neviem prečo, ale neprešlo to,“ povedala Sofia Valmadre. Jej mame to však neprekážalo, a tak si mohli jedlo vziať bez platenia.

Foto: SITA

Snoop Dogg však opäť potvrdil, že je kráľom improvizácie. Namiesto toho, aby robil scénu alebo čakal na zásah svojho početného tímu, rozhodol sa situáciu vyriešiť s talianskym temperamentom – po svojom. Keďže karta nefungovala, rapper ponúkol personálu niečo, čo má pre mnohých vyššiu hodnotu než pár eur. Svoj dlh vyrovnal nezvyčajným barterom. „Poslal päť lístkov na finále. Grazie, Snoope,“ pokračovala Sofia.

Vyskúšal si jazdu na boboch

