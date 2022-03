Vedieť, kde je ženský klitoris, je moc: Novinka na Netflixe skúma ženskú rozkoš a búra mýty, ktorým veríme

Netflix dokáže prostredníctvom svojich filmov a seriálov otvárať aj horúce témy, ktorých by sa možno mnohí iní báli. A inak to nie je ani v prípade tejto novinky, ktorá má ambiciózny cieľ. Žijeme v 21. storočí, avšak pohľad na prežívanie rozkoše u žien a mužov sa stále líši. Pri ženách sa stále vníma ako niečo nevhodné, o čom by sa na verejnosti nemalo hovoriť. Mnohokrát sa otázka rozkoše neotvára ani vo vzťahoch a jednoducho zostáva uzamknutá v mysliach žien, ktoré môžu mať veľa otázok. Známa streamovacia služba uviedla novinku Pravidlá rozkoše (The Principles of Pleasure), ktorá sľubuje priniesť množstvo odpovedí.

„Hovoriť o rozkoši môže byť divné. Ale úprimne? Nemalo by!“ Trojdielny dokumentárny seriál otvárajú reakcie žien, ktoré sa vyjadrujú k tejto téme. Pravidlá rozkoše sa edukačným a pútavým spôsobom pokúšajú vyvrátiť hlboko zakorenené mýty, ktoré možno v sebe prechovávate aj vy. Taktiež vysvetľuje, kde sa vzali a kam až siahajú ich korene.

Všetci chceme rozkoš, hovoriť o nej však nedokážeme

„Zo skúsenosti viem, že sa ľudia necítia príjemne, keď majú hovoriť o sexe. Iróniou je, že rozkoš je jednou z vecí, o ktorú sa všetci snažíme,“ novinka od prvých sekúnd búra akékoľvek tabu a sľubuje, že sa bude venovať rozkoši z rôznych uhlov pohľadu.

Pretože ako v seriáli zaznie, rozkoš nemusí byť iba fyzická, ale je dôležité spomenúť aj jej emocionálnu rovinu. Hneď v úvode dá priestor nebinárnej osobe alebo ženám rozličnej rasy, či vierovyznania. Pretože áno, týka sa ich a nás všetkých.

Hľadá odpovede na otázky, na ktoré sa bežne nepýta

Dokumentom sprevádza americká stand-up komička a moderátorka Michelle Buteau. Prostredníctvom výpovedí sexuálnych terapeutov, odborníkov vo svojej oblasti alebo obyčajných žien chce priniesť odpovede na rôzne otázky, ktoré ste sa možno doteraz nemali koho opýtať, alebo ste si mysleli, že trápia iba vás, a preto ste mali strach o nich hovoriť.

Sexuálne zdravie nezahŕňa iba samotný sex

„Prečo, keď ide o niečo tak prirodzené, ako je rozkoš, tak o nej nedokážeme otvorene hovoriť?“ Toto je jedna z otázok, na ktorú sa dokuséria snaží hľadať odpoveď. „Rozkoš je hlboko spojená so sexom a Svetová zdravotnícka organizácia považuje sexuálne zdravie za súčasť celkovej kvality života,“ vysvetľuje dokument a dodáva, že sexuálne zdravie nie je iba samotný sex, ale zahŕňa aj momenty pred zrkadlom či v spálni, na ktoré ženu nikto predtým nepripravil.

Ako upozornil portál MEAWW, prvá časť sa venuje ženskému orgazmu, ktorý je možno pre mnohé ženy aj mužov záhadou. V našej spoločnosti je hlboko zakorenená teória, podľa ktorej je orgazmus jediným meradlom, ktorý určuje, či bol sex dobrý. Spomeňte si napríklad na scénu z akéhokoľvek filmu, kde sa presne toto odohralo. Skutočnosť je však iná. To, čo odmalička sledujeme v televízii, alebo vidíme na stránkach časopisov, nie je reálny život.

Dokument sa venuje prostredníctvom hľadania odpovedí všeobecnej otázke toho, čo je vlastne orgazmus a ako vzniká, aký typy existujú a tiež vyvracia mýty, ktoré sú spojené s neschopnosťou dosiahnuť orgazmus.

Korene dnešných mýtov siahajú do minulosti

Okrem toho od začiatku ukazuje, ako sa vyvíjala moderná sexuálna veda, aké dôležité objavy posledné desiatky rokov priniesli a ako sa ženy postupne stávali terapeutkami a sexuologičkami. Venuje sa aj témam sexuálnej výchovy, ktorá ako veľmi dobre vieme, je aj na Slovensku zatiaľ iba v plienkach a množstvo ľudí má skreslenú predstavu o tom, čo je a malo by byť jej v jej osnovách.

Filmstarts uvádza, že cieľom tvorcov tohto dokumentu bolo prispieť k zlepšeniu sexu u žien. „Vedieť, kde je váš vlastný klitoris, je moc,“ hovorí jedna z opýtaných. V minulosti bola ženská sexualita potláčaná do úzadia. Dokonca sa spájala so vznikom rôznych chorôb. Preto, keď chceme pochopiť, prečo je aj dnes tabuizovaná, je nutné nahliadnuť do minulosti.

Ako je to s panenskou blanou?

V dokumente sa spomína, že najväčší manipulatívny mýtus zo všetkých je ženské panenstvo. Jeho symbolom je panenská blana, ktorá sa pretrhne vstupom penisu do vagíny. V tom momente prichádza žena o panenstvo. Toto sú informácie, ktoré má v sebe zakorenené množstvo ľudí. Väčšina z toho však nie je pravda a ak ste im verili, žili ste v omyle. Panenská blana sa v našich predstavách stala akýmsi symbolom čistoty, jej biologickú funkciu však nepoznáme.

Druhá časť dokumentu vysvetľuje, prečo nám niečo pripadá sexy, akú úlohu v tomto procese zohrávajú hormóny a aké sú súvislosti medzi našou hlavou a telom. Záverečná časť ukazuje, čo nás vzrušuje a naopak, no venuje sa aj dôležitej otázke súhlasu či jednotlivým úlohám partnerov v sexuálnom vzťahu.

Dokumentárna séria Pravidlá rozkoše je nabitá zaujímavými informáciami, ktoré vás pri sledovaní mnohokrát prekvapia a predovšetkým je dôležité, aby sme ich poznali.