Kanye West vraj na Slovensko príde: Ľudia ešte nedostali svoje peniaze, organizátor sa opäť ozval

Martin Cucík
Kauza okolo festivalu Rubicon pokračuje, organizátor vydal vyhlásenie.

Po dlhom tichu sa organizátor zrušeného Rubicon Festivalu Hugo Varga opäť ozval. Na oficiálnom profile podujatia zverejnil obsiahle stanovisko, v ktorom opisuje, čo viedlo k pádu festivalu, vysvetľuje dôvody konkurzu a zároveň znovu sľubuje, že Kanye West na Slovensko napokon dorazí.

Varga tvrdí, že festival má s americkým raperom stále platnú zmluvu a koncert sa má uskutočniť v náhradnom termíne. Momentálne sa vraj dohadujú organizačné detaily a čaká sa na potvrdenie miesta.

Zmluva s Kanye Westom je platná a prešla do fázy náhradného termínu. Spolupracujeme s novým promotérom, tímom interpreta a príslušnými agentúrami, ktoré pripravujú nový dátum a miesto konania,“ uvádza sa na oficiálnom profile.

 

Peniaze vraj nie sú preč, sú „kryté“

„Peniaze, ktoré boli investované, nie sú preč – sú kryté už zaplateným ‚assetom‘, ktorým je koncert Kanyeho Westa. Tento záväzok voči interpretovi existuje, a preto robíme všetko pre to, aby sa mohol uskutočniť v náhradnom termíne a forme,“ píše festival ďalej v stanovisku.

Firmu poslal do konkurzu, peniaze fanúšikom nevrátil

Varga poslal svoju firmu Company RV do konkurzu. Hoci fanúšikom sľuboval, že im peniaze za zrušené vystúpenie Kanyeho Westa vráti, realita je iná – spoločnosť podľa vyjadrenia pre portál Forbes nemá žiadny majetok.

Vyplýva to z uznesenia nitrianskeho súdu, ktorý 27. októbra začal konkurzné konanie. Varga tvrdí, že tak musel urobiť zo zákona, pretože firma dlhuje veriteľom viac ako 90 dní po lehote splatnosti.

Napriek tomu opakuje, že koncert sa má uskutočniť v náhradnom termíne, no detaily miesta ani dátumu zatiaľ nezverejnil.

Veritelia tvrdia, že nič nemá

Firma rodiny Tkáčovcov, ktorá poskytla Vargovi pôžičku vo výške 3,5 milióna dolárov (približne 3 milióny eur) za vyplatenie zálohy pre slávneho interpreta, však v stanovisku pre portál Closer uviedla, že firma Vargu „nič nemá“.

„Sme stále v režime, že vieme, že Hugo nič nemá. Z našej strany nemá zmysel iniciovať jeho definitívny pád. V prípade konkurzu riadne prihlásime svoje pohľadávky,“ uviedla RDS Art Group pre Closer.

