Kabáty ešte nechajte v skrini: Počasie dnes prekvapí teplom aj slnkom. Takýto bude dušičkový víkend

Niektorí už vytiahli kabáty a čakali prvé ranné mrazy, no jeseň má iné plány. Namiesto chladného vetra a škrípania lístia pod nohami prinesie koniec októbra a začiatok novembra pokoj, slnko a prekvapivo teplý vzduch. Vyzerá to tak, že zima sa ešte zdrží a my si môžeme užiť posledné dni, ktoré vonia listami a nie snehom.
Ako uvádza iMeteo, do našej oblasti začína od juhozápadu prúdiť teplý vzduch, ktorý sa postará o pokojné a nezvyčajne príjemné dni. Túto prognózu potvrdil aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého sa Slovensko dostáva pod vplyv tlakovej výše, ktorá zaručí nielen slnečný piatok, ale aj teplý a tichý víkend.
Piatok prinesie slnko a ticho po fronte
Noc zo štvrtka na piatok bude jasná a chladná, s rannými hmlami, ktoré sa po východe slnka rýchlo rozplynú. Teploty sa budú pohybovať od +6 do +1 °C, v dolinách miestami aj okolo -1 °C. Piatok októbra prinesie prevažne jasné až polooblačné počasie. Len na západe sa popoludní objaví viac oblakov, no zrážky nehrozia.
Najvyššia denná teplota vystúpi na +12 až +17 °C, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo +7 °C. Vietor bude väčšinou slabý, na juhozápade mierny juhovýchodný do 20 kilometrov za hodinu. V Bratislave sa očakáva polooblačno a +14 °C, v Nitre a Trnave podobne teplo. Banská Bystrica a Trenčín sa môžu tešiť na jasno s +15 °C, Košice a Prešov čaká polooblačné nebo a +13 °C. Október sa tak rozlúči vo svetle, nie v chlade.
Sobota prinesie teplý vzduch a pokoj
November síce dorazí do kalendára, ale našťastie nie do počasia. Nad Rumunskom a Čiernym morom sa udrží tlaková výš, ktorá pošle k nám veľmi teplý vzduch od juhozápadu. Sobota bude prevažne oblačná až zamračená, na východe sa však môže obloha vyčistiť. Ráno sa miestami objaví hmla, zrážky sa vyskytnú len ojedinele.
Najnižšia nočná teplota klesne na +12 až +7 °C, pri zmenšenej oblačnosti na severe a východe na +6 až +1 °C. Cez deň sa oteplí na +12 až +17 °C, na západe a v oblasti Hontu až na +21 °C. Vietor bude južný, mierny, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu. Bude to deň, ktorý pripomenie babie leto. Vzduch bude mäkký, teplý a na chvíľu sa zdá, že jeseň odmieta skončiť.
Nedeľa zostane teplá, ale pribudne oblakov
Aj 2. november prinesie teplý vzduch, aj keď slnko sa na niektorých miestach schová za oblaky. Pred studeným frontom, ktorý bude prechádzať strednou Európou, k nám bude stále prúdiť vzduch od juhozápadu. Počas dňa bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené.
Ráno sa môžu objaviť hmly a popoludní na západe slabý dážď. Najnižšia nočná teplota bude +12 až +7 °C, vo východnej polovici krajiny okolo +5 °C. Najvyššia denná teplota dosiahne +13 až +18 °C, na juhozápade a v oblasti Hontu miestami až +20 °C. Vietor bude južný, v nárazoch do 50 kilometrov za hodinu, v horách silnejší.
Dušičkový víkend bez zimy a bez dažďa
Počasie nám tento rok praje. Prvé novembrové dni nebudú o zimnom vetre a mrholení, ale o teple, jemných hmlách a vzduchu, ktorý vonia dymom z komínov a lístím pod nohami. Teploty okolo +20 °C na začiatku novembra sú raritou, no Slovensko si ich tento rok užije naplno. Kým sa studený front začne presúvať cez krajinu až v budúcom týždni, víkend zostane pokojný, tichý a nezvyčajne teplý.
